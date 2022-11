Casimiro vai transmitir jogos da Copa do Mundo em seus canais

O streamer Casimiro Miguel anunciou nesta sexta-feira, 4, por meio de suas redes sociais, que transmitirá ao vivo 22 jogos da Copa do Mundo do Catar, dentre eles todos os jogos da seleção brasileira, duas semifinais e a grande final da competição. O acordo é uma parceria da agência LiveMode com a Fifa.

No vídeo de divulgação aparecem personalidades importantes do mundo dos e-sports e até os jogadores da seleção brasileira Vinicius Júnior e Richarlison, além do apresentador Rodrigo Faro e do criador de conteúdo Diogo Defante.

Não tem muito o que escrever. Nós vamos transmitir a COPA DO MUNDO! 🤩 1 jogo por dia até a final. De Graça! Você é meu convidado para a #CopaNoCazé! ⚽️🥹 pic.twitter.com/l8LnGbKww7 — caze (@Casimiro) November 4, 2022

O objetivo da Fifa é trazer inovação nas plataformas digitais no Brasil, já que ano passado, a entidade de futebol tinha os direitos de repassar a transmissão digital da Copa a outros canais, uma vez que a Rede Globo não tem mais a exclusividade de transmissão na internet

O streamer fenômeno da internet ainda não detalhou o pacote com as listas de transmissão, mas o que já foi divulgado é que ele vai transmitir um jogo por dia.

Entre as 22 exibições, estão inclusas também o jogo de abertura do evento, que terá o duelo entre Catar x Equador, no dia 20 de novembro, as duas semifinais e a final, no dia 18 de dezembro. Vale lembrar que as transmissões serão gratuitas ao público.

Essa é a primeira vez que uma Copa do Mundo terá partidas transmitidas por um dos maiores streamers no Brasil. A ideia é que a LiveMode cuide da parte comercial, de divulgação e de produção das transmissões nos canais do Casimiro.

Em 2022, Cazé, como é chamado pelos fãs, chegou a exibir algumas partidas do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Carioca e até da Bundesliga, campeonato alemão, na plataforma de streaming de jogos Twitch, atingindo alto nível de audiência.

