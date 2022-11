Casemiro e Vinicius se destacam em vitória suada do Brasil; veja as notas

Na segunda partida na Copa do Mundo, o Brasil não repetiu a ótima atuação da estreia contra a Sérvia, mas contou com um gol salvador de Casemiro para bater a Suíça por 1 a 0 e garantir a classificação antecipada para as oitavas de final. Veja a seguir as notas de cada jogador segundo o olhar de PLACAR:

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Alisson – 6

Novamente não foi muito exigido, mas esteve atento quando a Suíça rondou a área e foi rápido nas saídas de gol. Quase se complicou ao ser travado por Embolo ao demorar para chutar uma bola

Éder Militão – 6

Foi até mais ofensivo do que Danilo, especialmente no primeiro tempo, mas faltou qualidade no último passe. Defensivamente foi muito bem e ganhou todas de Vargas

Marquinhos – 7

Em um jogo no qual teve que intervir mais em relação à estreia, mostrou a segurança de sempre. Controlou bem o centroavante Embolo quando ele recuou para buscar jogo

Thiago Silva – 7

Mais uma atuação sólida do capitão brasileiro, de novo fundamental na saída de bola. Novamente muito firme nos duelos e preciso nas coberturas

Alex Sandro – 7

Teve menos espaço para atacar do que na estreia e não se arriscou muito, mas defensivamente manteve a solidez do time

Casemiro – 9

Mais um jogo quase perfeito do volante. No primeiro tempo, mais exposto, ganhou praticamente todas as disputas. No segundo, com Bruno Guimarães ficando mais, apareceu na área para fazer um golaço e definir a vitória

Fred – 6

Roubou bolas importantes, mas não conseguiu ser efetivo pressionando na frente. Melhorou jogando mais recuado no segundo tempo, até sair

Lucas Paquetá – 5

Talvez prejudicado pelo quadro de gripe que sentiu durante a semana, esteve uma rotação abaixo. Fora uma boa bola em profundidade para Raphinha, não conseguiu ser o criador de jogadas na ausência de Neymar

Continua após a publicidade

Raphinha – 6

Começou muito bem, como o jogador mais perigoso do Brasil, e deu grande passe para Vinicius no primeiro tempo. No segundo, caiu de produção e saiu

Vinicius Júnior – 7

Sem Neymar, foi quem mais chamou o jogo para si no ataque brasileiro. Perdeu boa chance no primeiro tempo, teve um gol anulado e participou de quase todas as principais jogadas perigosas

Richarlison – 5

Depois do brilho na estreia, partida bem apagada do centroavante. Sem espaço para se movimentar, ficou preso na marcação suíça e pouco participou do jogo

Rodrygo – 6

Entrou afobado, errando lances fáceis e jogando muito perto de Richarlison, sem conectar o time como um meia, mas se redimiu com o belo toque para o gol de Casemiro

Bruno Guimarães – 6

Outro que entrou nervoso e foi melhorando. Jogou mais recuado do que costuma e, por isso, não mostrou o que tem de mais forte, que é a chegada ao ataque

Antony – 5

Tentou lances de efeito pela ponta, mas foi pouco efetivo. Segue como opção a Raphinha no segundo tempo

Gabriel Jesus – 5

Assim como Richarlison, ficou preso na marcação suíça e pouco pegou na bola. Ainda segue em busca do primeiro gol em Copas

Alex Telles – sem nota

Entrou na vaga de Alex Sandro no fim, mas jogou muito pouco tempo para ser avaliado

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN