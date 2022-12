Casemiro e Raphinha são os piores em eliminação do Brasil; veja notas

O Brasil foi eliminado nas quartas de final da Copa do Mundo nesta sexta-feira, 9, após empatar por 1 a 1 com a Croácia e levar a pior na disputa de pênaltis, por 4 a 2. Neymar botou a seleção na frente na prorrogação, mas Bruno Petkovic igualou o placar faltando cinco minutos para o fim. Nas penalidades, Rodrygo e Marquinhos perderam suas cobranças. Veja as notas de cada jogador segundo o olhar de PLACAR:

Alisson – 5

Praticamente não trabalhou durante a partida, já que a Croácia não finalizou a gol. No único chute no alvo, a bola desviou em Marquinhos e tirou qualquer chance de defesa. Não conseguiu pegar nenhum dos quatro pênaltis, muito bem batidos pelos croatas.

Éder Militão – 7

Teve algumas dificuldades na saída de bola quando pressionado, mas no segundo tempo se soltou mais e apareceu bem no ataque. Sem bola, alguns botes precipitados, mas ganhou quase todas as disputas com Perisic, o atacante croata mais perigoso. Muito firme.

Marquinhos – 5

Teve participação negativa nos dois lances cruciais: desviou a bola que resultou no gol da Croácia e bateu na trave o pênalti decisivo. Uma por azar, outra por erro técnico. Fora desses dois momentos, fez um bom jogo e venceu a maioria dos duelos com o ataque croata.

Thiago Silva – 8

De novo, um jogo espetacular do capitão brasileiro. Ganhou praticamente tudo dos centroavantes croatas, foi perfeito nos duelos e nas coberturas. Muita tranquilidade para sair jogando. Não teve culpa no gol.

Danilo – 5

Sofreu bastante no primeiro tempo, sobrecarregado por Juranovic e Pasalic, recebendo pouca ajuda de Vinicius Júnior. No segundo, a marcação melhorou, e foi seguro. Terminou jogando pela direita e voltou a sentir fisicamente no fim. Com bola, acrescentou pouco.

Casemiro – 4

Vinha sendo o melhor jogador do Brasil na Copa, mas fez seu pior jogo. Sofreu nos duelos com Modric e errou muitos passes, mesmo quando não estava pressionado. Perdeu uma bola perigosa na frente da área. No gol croata, errou o bote em Modric, tomou o giro e não conseguiu fazer a falta. Perdeu um gol no último minuto da prorrogação. Bateu bem seu pênalti, o segundo da disputa.

Lucas Paquetá – 8

Grande jogo como volante, bloqueando lances importantes, pressionando na marcação e tirando o conforto de Kovacic, o mais ofensivo dos meio-campistas croatas. Com bola, achou espaços para receber e deus bons passes para dar sequência às jogadas. Coroado com a linda assistência para o gol de Neymar.

Neymar – 6

Vinha fazendo um péssimo jogo, errando demais tecnicamente perto da área. Perdeu dois gols frente a frente com o goleiro após passes de Richarlison. Até que fez uma jogada espetacular pelo meio da zaga croata para fazer o que parecia ser o gol da vitória na prorrogação. Nos pênaltis, bateria o quinto, mas sua chance não chegou.

Raphinha – 3

Pior apresentação na Copa. Impreciso tecnicamente, errou muitos domínios fáceis que poderiam ter se transformado em oportunidades para o Brasil. Buscou pouco o drible e teve dificuldades com o lateral Sosa. Primeiro a ser substituído.

Vinicius Júnior – 6

Com bola, levou perigo. Deu dois bons chutes partindo da esquerda e poderia ter feito um gol se Neymar não tivesse sido fominha em tabela dentro da área. Defensivamente, sofreu com Juranovic e deixou o lateral croata livre durante todo o primeiro tempo. Ficou mais atento no segundo, mas saiu.

Richarlison – 6

Participou pouco do jogo no primeiro tempo e sofreu no embate físico com o jovem zagueiro Gvardiol, um dos destaques da Copa. Quando saiu mais da área, deixou Neymar na cara do gol duas vezes. Correu muito para ajudar na marcação e saiu no fim do segundo tempo.

Antony – 5

Entrou melhor que Raphinha e incomodou a marcação croata com seus dribles, mas produziu pouco em matéria de perigo real. Lances de efeito, mas muita dificuldade em usar o pé direito e em terminar as jogadas.

Rodrygo – 6

Entrou muito bem, mais ligado que Vini na marcação, e resolveu o problema por ali. Com a bola, não tem a mesma explosão do titular, mas compensou com ótima movimentação e passes. Fez grande jogada que terminou em gol perdido por Neymar. Teve a responsabilidade de bater o primeiro pênalti e chutou fraco, facilitando a defesa de Livakovic.

Pedro – 3

Lento, sem intensidade, perdeu quase todas as disputas fisicamente ou na velocidade. Só conseguia dominar e dar sequência quando recebia sem marcação. Ficou esperando na área, mas não teve chances claras de finalizar. Bateu bem o terceiro pênalti, deslocando o goleiro.

Alex Sandro – 5

Entrou no segundo tempo da prorrogação para descansar Militão e teve poucos problemas defensivos, mesmo com Perisic caindo por seu lado. No gol, não teve o que fazer.

Fred – 5

Entrou no fim com a missão de reforçar a marcação e cumpriu seu papel, mas teve erros técnicos com a bola.

