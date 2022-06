Carrasco, Zidane diz que jogou machucado contra o Brasil na Copa de 2006

Carrasco da seleção brasileira nas Copas do Mundo de 1998 e de 2006, o ex-meio-campista e agora treinador francês Zinedine Zidane surpreendeu ao expor ter jogado machucado diante do país nas quartas de final do mundial de 2006, na Alemanha. Em entrevista ao jornal L’Equipe em comemoração pelos seus 50 anos, Zidane citou que quase foi vetado pelos médicos devido a uma lesão muscular contra a Espanha, na fase anterior.

Autor de dois gols na final de 1998, vencida pela França por 3 a 0, Zidane foi decisivo no reencontro com o Brasil oito anos depois, com a assistência para o gol da vitória marcado por Thierry Henry. Ele também protagonizou uma série de lances plásticos, como um chapéu em Ronaldo Fenômeno, além de ter deixado Gilberto Silva e Lúcio no chão. Na entrevista, Zizou também falou sobre a polêmica cabeçada no ex-zagueiro italiano Marco Materazzi, na final daquela Copa. Ele disse que sua irmã foi insultada e, por isso, reagiu com a agressão. A Itália acabou se sagrando campeã nos pênaltis em sua última partida profissional da carreira. Sobre o futuro, também disse que não descartaria a possibilidade de assumir o comando do Paris Saint-Germain e que almeja um dia treinar a seleção francesa.

