Campeões, argentinos deixam estádio com música que ofende jornalistas

DOHA – Os campeões mundiais deixaram o estádio de Lusail já na madrugada de segunda-feira, 19 (no horário local), com Lionel Messi puxando a fila. Os atletas da seleção argentina passaram rápido, festejando, e não falaram com os jornalistas. Na verdade, lhes dedicaram uma canção bastante ofensiva.

Ao passar pela zona mista, horas depois da vitória nos pênaltis sobre a França, os jogadores cantaram versos de “Y no importa lo que digan estos p…. periodistas, la p… que te parió… hay que alentar la Selección“, que em tradução livre seria “E não importa o que digam estes p…. jornalistas, a p… que te pariu. Tem que apoiar a seleção.”

Campeões mundiais deixam o estádio de Lusail. No segundo vídeo, jogadores da Argentina cantam música que ofende jornalistas: "No importa lo que digan estos p… periodistas, la p…que te parió" pic.twitter.com/QltaLz2LN8 — Luiz Felipe Castro (@castro_luizf) December 18, 2022

Ao longo dos últimos anos antes, a equipe teve uma relação conflituosa com a imprensa argentina. Em 2016, Messi chegou a liderar uma greve de silêncio que durou quase um ano, depois que um jornalista insinuou que o atacante Ezquiel Lavezzi não jogou uma partida, pois não passaria no exame antidoping. O técnico Lionel Scaloni também foi vítima de duras críticas no início de seu trabalho. Hoje, consagrado campeão, é uma unanimidade.