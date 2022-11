Camarões, próximo adversário do Brasil, suspende goleiro por indisciplina

O goleiro André Onana, de Camarões, foi suspenso pela federação de futebol do país do elenco que disputa a Copa do Mundo do Catar. A decisão foi confirmada nesta terça-feira, 29, um dia depois do empate por 3 a 3 da seleção africana diante da Sérvia, pela segunda rodada do grupo G do torneio, e segue um pedido do próprio treinador Rigobert Song. Os motivos do afastamento são disciplinares, segundo a entidade.

“A Federação Camaronesa de Futebol informa ao público que, após decisão do sr. Rigobert Song Bahanag, treinador dos Leões Indomáveis, o jogador André Onana foi temporariamente suspenso do grupo por motivos disciplinares. A Federação Camaronesa de Futebol reitera seu total apoio ao treinador e a toda sua equipe na implementação da política da federação, que visa preservar a disciplina, solidariedade e coesão dentro da seleção nacional”, disse a Fecafoot (Federação Camaronesa de Futebol), em comunicado pelas redes sociais.

Contratado pela Inter de Milão nesta temporada, Onana é titular da equipe italiana e é considerado um dos melhores jogadores da seleção camaronesa.

Ainda assim, a decisão pela suspensão foi mantida, dias antes de enfrentar o Brasil, pela última rodada da fase de grupos. O time africano precisa vencer, contar com combinação de resultados e tirar saldo de gols para avançar às oitavas de final. O jogo acontece na próxima sexta-feira, 2, às 16h (de Brasília), no estádio Lusail.

Após o empate na última segunda-feira, 28, Song detalhou os motivos da suspensão de Onana em coletiva de imprensa: “Veremos se há a possibilidade de ele continuar. Também vai depender dele, pedi para esperar. Ele terá que respeitar as regras. É preciso respeito e disciplina. Sou a favor do grupo. Claro que a posição de goleiro é importante e ele é um jogador importante, mas estamos em um torneio difícil e sei o que tenho que fazer. Isso é garantir que a equipe tenha prioridade sobre os indivíduos.”

Onana já se envolveu em polêmicas anteriores, apesar de ser um destaque na posição. Aos 26 anos, já foi punido por doping em 2021, quando ficou nove meses afastado dos gramados, e se envolveu em acidente de carro, em março deste ano, enquanto ia se apresentar à seleção de Camarões.

