Brozovic: o ‘motorzinho’ da Croácia é quem mais corre há duas Copas

É fácil apontar quem é a principal estrela da Croácia, a próxima adversária do Brasil no caminho para o hexa, nas quartas de final da Copa do Mundo: Luka Modric, é claro, craque do último Mundial e vencedor da Bola de Ouro como melhor do planeta há quatro anos. Mas ao lado do astro do Real Madrid, um outro meio-campista tem desempenhado um papel crucial em mais uma campanha de destaque do time europeu. Marcelo Brozovic é, oficialmente, o homem que mais correu em uma partida de futebol no Catar.

O jogador da Inter de Milão bateu seu próprio recorde em quilômetros percorridos em um só jogo de Copa, ao cobrir incríveis 16,7 km de campo no triunfo croata sobre o Japão, nos pênaltis, nas oitavas de final, após empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação. A marca anterior pertencia a ele mesmo, que na vitória por 2 a 1 na semifinal contra a Inglaterra, em 2018, que também teve prorrogação, correu 16,3 km.

Marcelo Brozovic has covered more ground in against Japan than any player in a World Cup match since records began, beating his own record from 2018: 🥇 Marcelo Brozovic – 16.7km vs. Japan 2022

🥈 Marcelo Brozovic – 16.3km vs. England 2018 Workhorse. 🇭🇷 pic.twitter.com/eT5yboiwML — Statman Dave (@StatmanDave) December 5, 2022

O estilo “motorzinho” do volante croata é chave para o funcionamento do meio-campo, ponto forte da seleção do leste europeu. Atuando mais recuado, logo atrás dos talentosos Modric e Mateo Kovacic, meia do Chelsea, Brozovic é responsável por fazer coberturas, roubar bolas, proteger a área – enfim, todo tipo de “serviço sujo” que um bom camisa 5 precisa fazer. Mas ele, que veste a 11 na seleção, não é só isso: com a bola, também tem qualidade para achar passes precisos e acionar seus colegas mais famosos em boas condições.

A capacidade de correr o tempo inteiro faz de “Brozo”, como é chamado pela torcida da Inter, um dos favoritos das arquibancadas. Desde 2015 na equipe de Milão, é titular indiscutível e um dos capitães do elenco. Aos 31 anos, ainda não deu sinais de seu fôlego pode estar sendo prejudicado pela idade – e nem por seu aparente hábito de fumar.

Em maio, Brozovic causou polêmica ao aparecer em uma foto ao lado do goleiro reserva da Inter, Alex Cordaz, com um cigarro na boca, após a vitória sobre a Juventus na final da Copa Itália. Seu ex-colega de time, o belga Radja Nainggolan – um famoso fumante do futebol – comentou em tom irônico: “você fuma?”. A resposta do croata: “Às vezes”, seguida de um emoji de risada.

O fato é que, em sua terceira Copa do Mundo, Brozovic novamente é um dos destaques silenciosos do torneio. E não será o primeiro encontro do meio-campista com o Brasil em Mundiais: em 2014, quando ainda não era titular da Croácia, ele entrou na partida de abertura contra o Brasil, quando a seleção de Felipão venceu por 3 a 1, com dois gols de Neymar e um de Oscar. Nesta sexta-feira, 9, a partir das 12h (de Brasília), tem o tira-teima.

