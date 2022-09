Brasil x Tunísia: onde assistir ao amistoso da seleção nesta terça-feira

A seleção brasileira encara a Tunísia nesta terça-feira, 26, às 15h30 (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, em amistoso que representa o teste final da equipe antes da convocação final para a Copa do Catar, em novembro. O confronto será transmitido pela Globo, em TV aberta, pelo canal fechado SporTV e ao vivo no tempo real de PLACAR.

O Brasil vem de vitória por 3 a 0 sobre Gana em Le Havre, no último dia 23, e desfruta de boa fase. Líder do ranking da Fifa, está invicto desde a derrota diante da Argentina na decisão da Copa América, em 10 de julho do último ano, no Maracanã, com 11 triunfos e três empates nos últimos 14 jogos disputados. Neste ano, a seleção acumula seis vitórias e um empate.

Para a partida desta terça, Tite deve mexer na equipe que bateu Gana com Militão na lateral-direita e um quinteto ofensivo formado por Lucas Paquetá, Neymar, Vinicius Júnior, Raphinha e Richarlison.

No último treino, que contou com a presença do e-jogador Raí, ídolo do PSG, o técnico promoveu as entradas do goleiro Weverton, do lateral-direito Danilo e do volante Fred nas vagas de Alisson, Militão e Vinicius Junior. Com isso, o time pode voltar ao esquema com dois volantes (Casemiro e Fred). O atacante Pedro, do Flamengo, que não foi utilizado em Le Havre, pode ganhar chance na segunda etapa.

A seleção fará mais um treino nesta segunda e, se confirmada a tendência de mudanças, deve ir a campo com: Weverton; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Telles; Casemiro, Fred, Lucas Paquetá e Neymar; Raphinha e Richarlison.

A seleção da Tunísia, por sua vez, vem de vitória magra, 1 a 0, sobre a modesta seleção da Ilha de Comores, na semana passada, com gol do atacante Taha Khénissi. O jogo marcou as estreias de Djebali, do Lyon, e Letaïef, do Basel, que jogaram poucos minutos, mas agradaram o técnico Jalel Kadri.

Antes, em junho, a Tunísia havia vencido a Copa Kirin, batendo seleções importantes (Chile, por 2 a 0, e o anfitrião Japão, por 3 a 0). Já na Copa das Nações Africanas, em janeiro, a equipe foi surpreendida nas quartas de final por Burkina Faso, por 1 a 0.

Na Copa do Mundo, a seleção da Tunísia está no Grupo D, ao lado de França, Dinamarca e Austrália, enquanto o Brasil integra o G, com Sérvia, Suíça e Camarões.

