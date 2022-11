Brasil x Suíça põe à prova o fim da ‘Neymardependência’

“O Brasil é dependente de todo grande talento, e o Neymar é um extraordinário talento”, afirmou Tite, na véspera, para depois completar: “outros jogadores estão surgindo em uma geração que é impressionante. Têm uma serenidade e calma, daqui a pouco vai aparecer a finta de um lance do Antony, uma assistência do Vini, uma criatividade do Richarlison na hora de finalizar, um cabeceio do Pedro, o Jesus ia fazer o gol no lance do segundo tempo, isso vai aparecer. Eles têm essa capacidade criativa. O Rodrygo corre que parece que tem a bola grudada no pé…”, disse o técnico, que em nenhum momento demonstrou nervosismo com a situação.

Sem o camisa 10, cresce a responsabilidade de Vinicius Junior, de 22 anos, cujas características de ousadia e drible lembram as do Neymar do início de carreira – sem tanto refinamento técnico, mas com semelhante personalidade. Após boa atuação na estreia, com participação direta nos dois gols marcados por Richarlison, o atacante do Real Madrid se mostrou confiante na recuperação de seu colega e ídolo, mas, questionado se estaria preparado para assumir o protagonismo, foi contundente. “Estamos sempre preparados, mas ele vai [voltar a] jogar”, disse, na zona mista do Lusail.

O inchaço no pé de Neymar, que sofreu uma lesão ligamentar lateral no tornozelo direito, já diminuiu consideravelmente a comissão da CBF já vê como certo o retorno do craque caso o Brasil avance às oitavas. De qualquer forma, a fartura do elenco já permite ao torcedor sonhar com o hexa mesmo sem sua estrela. Nos bastidores, tem sido lembrado o caso de Amarildo, que substituiu Pelé, lesionado no início da Copa de 1962, e ajudou Garrincha e companhia a faturar o bi no Chile. Quem poderia ser o novo “Possesso”?

Um adversário incômodo

Sem tanta pressão depois do convincente triunfo na estreia sobre a Sérvia, com atuação elogiada pela imprensa estrangeira, o Brasil reencontra uma seleção que costuma lhe causar problemas. Em Copas, a equipe pentacampeã nunca venceu a Suíça em dois encontros: 2 a 2 em 1950 e 1 a 1 em 2018. Décima quinta colocada no ranking da Fifa, do qual o Brasil é líder, a seleção europeia manteve a base, se classificou nas Eliminatórias terminando à frente da Itália, com a melhor defesa da competição (só dois gols sofridos), e tem um elenco forte, ideal para testar a vida sem Neymar.

Em seu terceiro Mundial, o atacante canhoto Xherdan Shaqiri, de 31 anos, exaltou o elenco do Brasil, mas demonstrou confiança na entrevista coletiva da véspera. “Todos os jogadores têm pontos fortes e fracos. É difícil escolher um único jogador, eles são muito rápidos, têm um jogo muito atraente, mas também têm fraquezas, e vamos tentar aproveitá-las. Eles jogaram bem na estreia, mas sabemos como nos comportar diante de grandes equipes”, afirmou o artilheiro com passagens por Bayern e Liverpool, hoje no Chicago Fire, dos EUA.