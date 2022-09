Brasil x Gana: onde assistir ao amistoso da seleção nesta sexta-feira

Brasil e Gana se enfrentam nesta sexta-feira, 23, às 15h30 (de Brasília), no Stade Oceane, em Le Havre, na França. O confronto será transmitido pela Globo, em TV aberta, pelo canal fechado SporTV e ao vivo no tempo real de PLACAR. Este é o penúltimo teste para o técnico Tite antes da estreia na Copa do Catar, em novembro

Invicta desde a derrota diante da Argentina na decisão da Copa América, em 10 de julho do último ano, no Maracanã, o país venceu dez dos últimos 13 jogos disputados. Neste ano, foram cinco vitórias e um empate.

A equipe vem motivada pelo desempenho nos amistosos na Ásia, diante de Japão e Coreia do Sul, em junho, vencidos por 1 a 0 e 5 a 1, respectivamente.

Para a partida, Tite confirmou que testará a formação titular com o quinteto ofensivo formado por Lucas Paquetá, Neymar, Vinicius Júnior, Raphinha e Richarlison.

Na lateral direita, o zagueiro Éder Militão foi o escolhido pelo treinador mesmo com Danilo, da Juventus, como opção entre os convocados.

Com isso, o time irá a campo com: Alisson; Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Telles; Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar; Vinicius Jr, Raphinha e Richarlison.

A seleção ganesa, por sua vez, fez campanha ruim na última Copa das Nações Africanas, em janeiro. A equipe ficou na última posição no grupo C, que contava com Marrocos, Gabão e Comores. Recentemente, perdeu para Nigéria.

Na Copa, o time está no grupo H ao lado de Coreia do Sul, Portugal e Uruguai.

Após enfrentar Gana, o Brasil volta a entrar em campo na próxima terça-feira, 27, diante da Tunísia, no Parque dos Príncipes, casa do Paris Saint-Germain.

O confronto será o último antes da estreia no mundial. O Brasil começa a competição contra a Sérvia, no dia 24 de novembro.

