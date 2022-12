Brasil x Croácia em Copa já teve golaço de Kaká e pênalti polêmico em Fred

Brasil e Croácia se enfrentam nesta sexta-feira, 9, às 12h (de Brasília), no Estádio Cidade da Educação, pelas quartas de final da Copa do Mundo. Este será o terceiro encontro entre as equipes na história da competição, mas o primeiro fora da fase de grupos. Além dos jogos por Mundiais, as seleções já se enfrentaram outras duas vezes, em amistosos.

Antes parte da Iugoslávia, a Croácia se tornou independente em 1991, e a seleção começou a se destacar logo depois. Jogou a primeira Copa do Mundo em 1998, ficando com um histórico terceiro lugar, e já em 2006 encontrou o Brasil no torneio, na primeira rodada. Oito anos depois, também na estreia, voltou a encarar a seleção pentacampeã, que era a anfitriã do torneio.

BRASIL 1×0 CROÁCIA (2006)

À época detentora da taça, a seleção brasileira enfrentou a Croácia na primeira rodada da Copa do Mundo de 2006. Daquele time croata, permanece apenas o meia Luka Modric, que naquele jogo ficou no banco, aos 20 anos. Já o Brasil era uma das mais badaladas equipes da competição e contava com destaques mundiais como Ronaldinho, Adriano, Kaká e Ronaldo.

O jogo foi bem mais complicado que o esperado. O Brasil teve dificuldades para criar oportunidades, mas contou com um golaço de Kaká, de fora da área, no fim do primeiro tempo, para vencer por 1 a 0. A Croácia empatou os outros dois jogos da chave, com Japão e Austrália, e foi eliminada na fase de grupos.

BRASIL 3×1 CROÁCIA (2014)

Depois de 64 anos, a Copa do Mundo voltou ao Brasil, e o jogo de abertura foi contra a Croácia, no estádio do Corinthians – hoje chamado de Neo Química Arena. Em poucos minutos, toda a festa ficou ameaçada, quando um cruzamento rasteiro terminou com gol contra de Marcelo. Porém, ainda no primeiro tempo, Neymar, que fazia seu primeiro jogo em Mundiais, finalizou de fora da área e empatou.

No segundo tempo, quando o tempo ia se esgotando, o atacante Fred sentiu sentiu um toque do zagueiro Lovren – que segue titular da Croácia em 2022 -, caiu na área, e a arbitragem marcou um polêmico pênalti. Neymar converteu e botou a seleção brasileira na frente. Ainda deu tempo nos acréscimos de Oscar ampliar o placar para 3 a 1.

OUTROS JOGOS

Fora da Copa do Mundo, as seleções já se enfrentaram duas vezes por amistosos. Em 2005, primeiro encontro, houve empate por 1 a 1, com o gol brasileiro marcado por Ricardinho. Treze anos depois, nas vésperas do Mundial de 2018, o Brasil venceu, por 2 a 0, em partida que Neymar e Roberto Firmino balançaram as redes.

