Brasil enfrentará Gana e Tunísia na última data Fifa antes da Copa

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta sexta-feira, 19, os próximos compromissos da seleção brasileira, os últimos antes da convocação para a Copa do Mundo no Catar. A equipe dirigida por Tite enfrentará Gana e Tunísia, em amistosos nos dias 23 e 27 de setembro, na Europa. As cidades e os horários dos amistosos serão divulgados futuramente.

Sem conseguir encontrar um adversário europeu, a CBF priorizou a busca por boas seleções que estejam no Mundial e obteve acordo com as equipes africanas. No Catar, Gana enfrentará Portugal, Uruguai e Coreia do Sul no Grupo H, de onde sairá o adversário do Brasil nas oitavas, caso a equipe avance. Já a Tunísia ocupa o Grupo D ao lado de França, Dinamarca e Austrália.

A realização de amistosos na Europa só foi possível depois de oficializado o cancelamento do duelo entre Brasil e Argentina, válido pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa, que ficou conhecido como “clássico da Anvisa”. A lista de convocados para os jogos contra Gana e Tunísia será divulgada por Tite no próximo dia 9 de setembro, uma sexta-feira, às 11h (de Brasília).

