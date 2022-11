Benzema se une a Beckham e Romário em ‘maldição’ às vésperas da estreia

Disputar uma Copa do Mundo é o ápice da carreira de qualquer jogador de futebol, mas, em alguns casos, a ambição é frustrada não por falta de competência, mas por um golpe de azar às vésperas da competição. A lesão muscular sofrida por Karim Benzema tirou do atual Bola de Ouro a chance real de voltar a um Mundial, após a ausência de quase seis anos da seleção francesa que o fez perder a Copa da Rússia. A infeliz lista de jogadores cortados às vésperas do torneio é extensa.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Vale lembrar que a “maldição” neste Mundial já contava uma ausência de peso: o senegalês Sadio Mané, cortado já no Catar por conta de uma lesão na fíbula. Ele já foi operado e ainda não tem prazo de retorno aos gramados.

Problemas no joelho e na coxa são os principais vilões para atletas, mas há também episódios inusitados que custaram caro. Relembre abaixo:

Romário (Brasil) – Copa do Mundo da França em 1998

Então com 32 anos e já com uma carreira consolidada, Romário protagonizou um dos momentos mais dramáticos da seleção. O atacante havia sofrido uma lesão muscular na panturrilha. A comissão brasileira liderada pelo técnico Zagallo optou por cortar o ‘Baixinho’. O médico Lívio Toledo chegou a dizer que o excesso de futevôlei causou o machucado. O anúncio do corte foi feito em uma entrevista coletiva na França, quando o camisa 11 chorou e protestou contra Zagallo, o auxiliar Zico e companhia afirmando que poderia se recuperar durante o torneio. Ele voltou a jogar pelo Flamengo durante a competição na França. O corte evitou que o Mundial pudesse assistir à dupla entre Ronaldo e Romário, que brilhara no ano anterior.

Émerson (Brasil) – Copa do Mundo da Coreia do Sul e do Japão em 2002

Curiosamente, o convocado para o lugar de Romário em 1998, o meio-campista Émerson passaria por uma situação ainda mais frustrante quatro anos mais tarde. Então capitão da seleção, ele lesionou o ombro enquanto atuava como goleiro em um “rachão” no treino da seleção brasileira, as vésperas da estreia. Foi cortado por Felipão, que chamou Ricardinho em seu lugar. O novo capitão Cafu ergueu a taça do penta.

Continua após a publicidade

Falcão Garcia (Colômbia) – Copa do Mundo do Brasil em 2014

O atual atacante do Rayo Vallecano também também ficou de fora de Copa. O astro da Colômbia foi convocado pela seleção cafeteira mesmo com uma lesão no ligamento do joelho e não conseguiu se recuperar a tempo do início do torneio. “Não queria tirar o lugar de um companheiro que esteja 100%. Ou fazer algo contra minha saúde. Era o mais sensato “, disse na ocasião.

Santiago Cañizares (Espanha) – Copa do Mundo da Coreia do Sul e do Japão em 2002

Possivelmente o corte mais bizarro da história das Copas. Cañizares, então destaque do Valencia e titular da Espanha, sofreu uma ruptura do tendão do pé ao tentar evitar que um frasco de perfume caísse no chão. O resultado: precisou passar por uma cirurgia e assistiu à Copa da Ásia na TV. O corte abriu espaço para o jovem e hoje consagrado Iker Casillas.

David Beckham (Inglaterra) – Copa do Mundo da África do Sul em 2010

Aos 34 anos e então jogador do Milan, o astro inglês foi uma das ausências da Copa de 2010. O jogador se machucou sozinho em um lance no fim do jogo pelo clube italiano e rompeu o tendão de Aquiles. Cinco meses de gancho e adeus aquela que seria sua última Copa.

Franck Ribéry (França) na Copa do Mundo do Brasil em 2014

Eleito o terceiro melhor jogador do mundo em 2013 e um dos principais jogadores da seleção francesa também foi uma das vítimas. Em 2014, Ribéry, em grande fase no Bayern de Munique, ficou de fora da Copa devido a uma lesão na região da lombar.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN