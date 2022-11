Karim Benzema não jogará a Copa do Mundo do Catar pela França, contrariando boatos que sugeriam uma possível recuperação do atacante, desmentidos pelo treinador Didier Deschamps. O atacante, que sofre de um problema muscular no quadríceps da coxa esquerda, só volta aos treinamentos no próximo dia 9 de dezembro, no Real Madrid, segundo o jornal francês L’Equipe.

Assine #PLACAR por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Sofrendo com uma sequência de lesões, Benzema se apresentou à delegação francesa já machucado, mas foi convocado com a expectativa de recuperação. Depois de especulações sobre a volta de Benzema, que não está mais junto ao plantel, à disputa do torneio no Catar, Deschamps foi enfático e cortou os boatos.

“Vocês estão procurando coisas. Não é algo que passa pela minha cabeça, vocês conhecem a situação. Falei com Karim depois que ele saiu. Vocês conhecem a situação dele e o prazo para ele se recuperar. Não sei onde querem chegar com essa pergunta. Eu cuido dos 24 jogadores que estão aqui. Deixo vocês falarem, debaterem, imaginarem. Não vou comentar nada que não diz respeito ao nosso dia a dia”, disse o treinador.

Pouco depois da declaração do técnico, Benzema fez publicações em suas redes sociais que movimentaram interpretações. Depois de publicar uma foto sua, em momento casual, com a legenda “nueve” (nove, em português), postou uma imagem de Ronaldo Fenômeno com a camisa do Brasil na Copa do Mundo de 2002.

Depois de Deschamps reforçar que não "passa pela sua cabeça" um retorno de Karim Benzema à seleção da França durante a Copa do Mundo, o astro do Real Madrid fez algumas publicações enigmáticas em seus perfis. A admiração por Ronaldo Fenômeno já é conhecida. #lanceCOPA pic.twitter.com/nDZGcRZJ5I — Matheus Dantas (@matheusdantasfr) November 29, 2022

O atacante do Real Madrid seria titular absoluto da atual campeã do mundo e é o atual vencedor do Bola de Ouro no último mês. Porém, sofre com seguidas lesões e menor participação nos jogos do Real Madrid nesta temporada: atuou em 12 das 21 partidas, 57% de presença, contra 82% da anterior.

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens