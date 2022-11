Benzema acusa nova lesão muscular e perderá estreia da Copa, diz jornal

A dor de cabeça da França não parece ter fim e a lista de lesionados só cresce. Neste sábado, 19, foi a vez de Karim Benzema sentir um problema muscular e deixar o treino da seleção para a Copa do Mundo no Catar. O atacante virou desfalque para a estreia contra a Austrália na próxima terça-feira, 22, e ainda pode perder toda a sequência do Mundial. A informação é dos veículos franceses RMC Sport e L’Equipe.

Sofrendo com uma sequência de lesões, Benzema se apresentou à delegação francesa já machucado, mas foi convocado mesmo assim com a expectativa de recuperação. O atacante foi a campo pela primeira vez neste sábado com a seleção e não demorou muito para causar novas preocupações.

Na publicação, o L’Equipe diz que o atleta sentiu uma nova lesão muscular, diferente da que se recuperava anteriormente, e se tornou desfalque certo para a estreia da França.

De acordo com o mesmo jornal e também o veículo RMC Sport, a permanência de Benzema para a sequência da Copa ainda é incerta uma vez que ainda não se sabe o grau da lesão. O jogador deve passar por exames ainda neste final de semana.

O atacante do Real Madrid é titular absoluto, vencedor do Bola de Ouro no último mês, mas sofre com seguidas lesões e menor participação nos jogos do Real Madrid nesta temporada: atuou em 12 das 21 partidas, 57% de presença, contra 82% da anterior.

Benzema poderá se tornar o quarto desfalque de peso dos atuais campeões do mundo. A França já sofreu com a ausência de Kimpembé, Kanté e Pogba – que nem foram convocados – e de Nkunku, que se machucou também nos treinos pré-Copa.

O técnico Didier Deschamps tem até segunda-feira, 21, para substituir a convocação do jogador, caso necessário.

