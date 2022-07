Baixe a tabela completa da Copa do Mundo de 2022

A Copa do Mundo de 2022 está chegando e todos os grupos e cruzamentos estão definidos. A partida de abertura do Mundial do Catar está marcada para 21 de novembro, entre Senegal x Holanda, às 7h (de Brasília). Já a seleção brasileira estreia em 24 de novembro, às 16h, contra a Sérvia. Os duelos das duas primeiras rodadas da fase de grupos serão disputados às 7h, 10h, 13h e 16h (de Brasília), enquanto a última rodada e os jogos de mata-mata acontecerão às 12h e às 16h. Já a final vai acontecer em 18 de dezembro, um domingo, às 12h.

