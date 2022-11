As últimas dúvidas da convocação de Tite para a Copa do Mundo

O técnico Tite revelará na próxima segunda-feira, 7, a partir das 13h, na sede da CBF, no Rio, os nomes dos 26 convocados da seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo de 2022. Boa parte da lista ficou encaminhada com o balanço dos últimos amistosos, mas ainda restam dúvidas, especialmente na lateral-direita (o veterano Daniel Alves ganhará nova chance?) e no ataque.

Confira, abaixo, quem está garantido na Copa e os que ainda brigam por um assento no avião rumo ao Catar:

GOLEIROS

Garantidos: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras)

No gol, a situação está definida: Alisson é o titular, enquanto Ederson e Weverton são as opções. Só uma lesão de última hora tiraria um dos três da Copa do Mundo, abrindo lugar para nomes como Cássio (Corinthians), Santos (Flamengo) ou Everson (Atlético-MG).

LATERAIS

Garantidos: Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus)

Quase lá: Alex Telles (Sevilla)

Na briga: Daniel Alves (Pumas), Emerson Royal (Tottenham) e Renan Lodi (Atlético de Madri)

Danilo e Alex Sandro, companheiros na Juventus, devem ser os titulares de Tite na Copa. Os reservas, no entanto, são grandes dúvidas. Alex Telles foi quem melhor aproveitou a ausência de Guilherme Arana, cortado por lesão, e deve ficar com a vaga na esquerda, mas ainda enfrenta a concorrência de Renan Lodi. A grande dúvida fica por conta de Daniel Alves, de 39 anos. O veterano não teve boa passagem pelo Pumas e atualmente realiza treinos intensivos, acompanhados pela CBF, no CT do Barcelona para retomar a forma física. Emerson Royal corre por fora e existe ainda a chance de Tite abrir mão de um lateral reserva, já que testou Eder Militão na posição.

ZAGUEIROS

Garantidos: Thiago Silva (Chelsea), Marquinhos (PSG) e Éder Militão (Real Madrid)

Na briga: Gabriel Magalhães (Arsenal) e Bremer (Juventus)

A dupla titular é composta por Thiago Silva e Marquinhos, enquanto Éder Militão é o reserva imediato. A quarta vaga está em aberto, com Gabriel Magalhães e Bremer disputando a última vaga. Nomes como Lucas Veríssimo (Benfica), Ibañez (Roma) e Leo Ortiz (Bragantino), correm por fora.

MEIO-CAMPISTAS

Garantidos: Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Lucas Paquetá (Lyon), Bruno Guimarães (Newcastle),

Na briga: Everton Ribeiro (Flamengo) e Philippe Coutinho

Na função de “primeiro volante”, Casemiro e Fabinho são absolutos. Como segundo homem de meio, Fred é o titular, enquanto Bruno Guimarães tem se consolidado como reserva, à frente de nomes como Arthur e Gerson, que perderam espaço. Na função mais criativa, Lucas Paquetá é nome certo, enquanto Everton Ribeiro, em grande fase no Flamengo, encara a dura concorrência de Philippe Coutinho, em mau momento no Aston Villa, mas nome de confiança de Tite.

ATACANTES

Garantidos: Neymar (PSG), Vinícius Júnior (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Antony (Manchester United), Richarlison (Tottenham) e Gabriel Jesus (Arsenal)

Na briga: Pedro (Flamengo), Rodrygo (Real Madrid), Martinelli (Arsenal), Roberto Firmino (Liverpool), Matheus Cunha (Atlético de Madri) e Gabigol (Flamengo)

A disputa mais acirrada é entre os homens de frente. O astro Neymar é nome garantido, assim como Vinícius Júnior, o melhor brasileiro na temporada europeia, e os pontas Raphinha e Antony. Matheus Cunha perdeu espaço ao mesmo tempo em que Pedro ganhou novas chances e agradou, de modo que a tendência é que o rubro-negro seja o centroavante. Rodrygo também parece ter driblado a concorrência com o ótimo momento no Real Madrid, enquanto Martinelli, Firmino e Gabigol parecem brigar por uma vaga apenas.

