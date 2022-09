As propostas indecentes por figurinha de Neymar do álbum da Copa

Desde que a Panini lançou o álbum da Copa do Mundo de 2022, as disputas pelas figurinhas chamadas “extras” se multiplicam. Os usuários que tiraram as figurinhas que são consideradas raras já não sabem se as colam no álbum, no espaço reservado para colocar quatro cromos extras, ou se as colocam à venda na internet – sem saber se de fato haverá compradores.

Nos anúncios da plataforma de vendas Mercado Livre, o usuário que ousou colocar à venda um combo de três figurinhas extras Legend Gold por um valor bastante alto foi achincalhado pelos possíveis compradores nos comentários. Os cromos raros de Neymar, da seleção brasileira, de Cristiano Ronaldo, da seleção portuguesa, e de Kylian Mbappé, da seleção francesa, estão anunciados por 9.999 reais.

“Troca por um celta?”, perguntou um usuário no anúncio, no que foi respondido pelo vendedor que não, pois só aceita pagamento em dinheiro. Em um comentário irônico, um comprador pergunta se aceita “um rim” como pagamento, enquanto outro questiona se pode pagar com “aves raras” e um outro com um “casal de morcegos de raça”. Em outro anúncio, um comprador perguntou “se a Bruna Marquezine está inclusa”.

Muito além da coleção

A estratégia da Panini para poder vender as figurinhas raras em menor quantidade foi não torná-las necessárias para se completar a coleção do álbum. Isso porque uma legislação no país exige que as empresas que comercializam álbum com figurinhas as disponham na mesma quantidade dos álbuns distribuídos, de maneira que todos consigam completar a coleção.

O álbum da Copa tem disponível apenas quatro espaços para a colagem desses cromos extras que totalizam 80 versões diferentes, divididas nas cores base, bronze, prata e ouro, sendo que a categoria ouro é a mais difícil de se encontrar. Dessa maneira, não é necessário adquirir todos os cromos extras para completar o álbum, assim como a empresa pode comercializá-los em menor quantidade que o número de álbuns colocados à venda. A estratégia formou uma espécie de “mercado paralelo” na disputa por elas.

Já os outros cromos da coleção totalizam 670 imagens, das 32 seleções classificadas para o mundial e seus jogadores, além de arenas, logos das federações, mascote e bola oficial, e entre elas 50 especiais metalizadas (não confundir com as especiais). “Todos os produtos da Panini estão enquadrados e de acordo às leis do Código de Defesa do Consumidor”, diz Carolina Motta, gerente de marketing da Panini Brasil. “Todas as figurinhas constantes no álbum FIFA World Cup Qatar 2022 são produzidas em igual quantidade, a fim de garantir que todos os colecionadores tenham as mesmas chances de completar o álbum.”

De acordo com a Panini, a partir do dia 30 de setembro de 2022 até 15 de maio de 2023, o colecionador poderá acessar o serviço de cromos faltantes no site da empresa e selecionar até 50 figurinhas que não tenha encontrado pelo preço unitário de 0,80 centavos o cromo. Para isso, é necessário indicar o código que consta na contracapa do álbum do colecionador. “Os extra stickers não fazem parte da coleção do álbum e não são necessárias para os colecionadores completarem o mesmo. Por esse motivo, elas não se enquadram no serviço”, diz Motta.

