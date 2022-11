Artilheiro do Flu, Cano torce pela Argentina no Catar

DOHA – A Argentina teve um apoio ilustre na partida contra a Arábia Saudita nesta terça-feira, 22, no estádio Lusail, pela abertura do Grupo C da Copa do Mundo. O atacante Germán Cano, do Fluminense, viajou com a família ao Catar para torcer por sua seleção.

Jamais convocado pela seleção de seu país, o goleador do último Brasileirão levou o filho Lorenzo (a quem dedica seus gols fazendo um L com a mão) e a mulher Rocío Otero para curtir o Mundial durante as férias.

“Emocionado de viver este Mundial com a minha familia”, escreveu o ídolo tricolor em seu Instagram.

