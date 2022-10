Atualizado em 31 out 2022, 14h10 - Publicado em 31 out 2022, 13h20

O atacante Dusan Vlahovic, principal jogador da Sérvia, sofre com uma lesão crônica e levanta dúvidas sobre a sua condição física às vésperas da estreia na Copa do Mundo do Catar. As informações são do jornal italiano La Gazzetta dello Sport. O país será o primeiro rival da seleção brasileira na competição, no dia 24 de novembro.

De acordo com a publicação, o atacante da Juventus voltou a se queixar de dores na virilha após a derrota por 4 a 3 para o Benfica, na última terça-feira, 25, colocando em risco até mesmo a sua participação no mundial.

O jornal ainda explica que Vlahovic esperava ter resolvido o problema, considerado crônico, há alguns meses, mas o calendário apertado de jogos impediu um tratamento mais adequado. As dores o perseguem desde março.

O atacante não foi relacionado para a partida do fim de semana, quando a Juventus venceu o Lecce por 1 a 0. Vlahovic, até o momento, participou de 15 dos 17 jogos da Velha Senhora na temporada, marcando sete gols.

O caso mais recente de jogadores que preocupam para o mundial só aumenta. Nesta segunda-feira, 31, a dúvida também ficou por conta do atacante belga Romelu Lukaku, que sofreu uma nova lesão muscular.

Apesar de a Inter de Milão afirmar que ele deve voltar aos treinos a tempo de jogar no Catar, ele vem de uma sequência de problemas físicos que têm limitado sua presença em campo desde que voltou ao time italiano, por empréstimo do Chelsea.

Vlahovic se transferiu da Fiorentina à Juventus, em janeiro deste ano, por 80 milhões de euros (454 milhões de reais à época). Com facilidade para finalizar, força física e juventude, ganhou projeção mundial atuando em Florença. Em 2021, ele balançou as redes 27 vezes em jogos de liga, igualando um recorde de 61 anos no clube, que pertencia ao sueco Kurt Hamrin.

O impacto de Vlahovic na Itália foi tão grande que o tradicional jornal La Gazzetta dello Sport o comparou a Gabriel Batistuta, atacante argentino que fez história na Fiorentina entre 1991 e 2000 e é ídolo da torcida. “Físico explosivo, chute formidável: Vlahovic parece Batistuta”, foi o título da matéria, que afirmou ser óbvio e inevitável resistir à tentação de comparar Dusan ao “Rei Leão” de Florença.

No grupo G, o Brasil também encara a Suíça, em 28 de novembro, e Camarões, em 2 de dezembro.

