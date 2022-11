Artilharia da Copa do Mundo 2022: veja a corrida pela Chuteira de Ouro

Assim está a corrida pela Chuteira de Ouro, o prêmio dado ao artilheiro da Copa do Mundo de 2022. Em caso de empate no número de gols, o jogador com mais assistências leva vantagem. Se ainda assim o empate for mantido, vence o jogador com menos minutos em campo.

Veja a artilharia da Copa do Mundo de 2022:

2 gols

Bukayo Saka (Inglaterra)

Enner Valencia (Equador)

Mehdi Taremi (Irã)

1 gol

Cody Gakpo (Holanda)

Davy Klaassen (Holanda)

Jack Grealish (Inglaterra)

Jude Bellingham (Inglaterra)

Marcus Rashford (Inglaterra)

Raheem Sterling (Inglaterra)

