Semifinalista da Copa do Mundo do Catar, o Marrocos é a grande surpresa da competição. Nesta quarta-feira, 14, a seleção africana enfrenta a atual campeã, França, às 16h (de Brasília), no estádio Al Bayt, em busca de outro feito inédito: avançar à final. E curiosamente, duas das principais peças do time marroquino, o jovem meio-campista Azzedine Ounahi e o atacante Sofiane Boufal, atuam no Angers, clube que é atualmente o lanterna do Campeonato Francês.

Com 22 anos, Ounahi é considerado uma das principais revelações desta Copa do Mundo, ao lado de nomes como Jude Bellingham, da Inglaterra, Josko Gvardiol, da Croácia, e Cody Gakpo, da Holanda. O camisa 8 da seleção marroquina atuou nas cinco partidas da equipe na competição e tem se destacado principalmente pelas recuperações de bola e facilidade para sair jogando.

Não à toa, depois da partida entre Marrocos e Espanha, pelas oitavas de final, vencida pela seleção africana nas penalidades, o técnico espanhol Luis Enrique elogiou a atuação do meio-campista. “Minha mãe, de onde saiu esse rapaz? Joga muito bem! Me surpreendeu!”, admitiu o então técnico da seleção espanhola na entrevista coletiva.

Ounahi é formado pelas categorias de base de um projeto social de Salé, no Marrocos, chamado Academia Mohammed VI. Desde julho de 2021, o jovem meio-campista defende o Angers, onde tem sido titular absoluto na equipe, com 14 jogos disputados na temporada.

Mas o bom desempenho na Copa vem despertando interesse de gigantes europeus, e o jogador não deve permanecer no clube por muito tempo. De acordo com o jornal espanhol ‘Mundo Deportivo’, o Barcelona tem interesse na contratação do meio-campista na janela de transferência de janeiro.

Companheiro de Ounahi no clube francês, o habilidoso ponta Sofiane Boufal é outro que vem se destacando pela seleção marroquina na Copa do Mundo do Catar. Aos 29 anos e mais ‘cascudo’, Boufal é formado pelas categorias de base do próprio Angers e subiu para a equipe principal em 2013. Depois, acumulou passagens apagadas por Lille, Southampton, da Inglaterra, e Celta de Vigo, da Espanha, antes de retornar ao clube que o formou na temporada 2021.

Com a seleção, o camisa 17 acumula 36 partidas e seis gols marcados na carreira, e mesmo sem ter balançado as redes neste Mundial se tornou um dos destaques do elenco pelos dribles na ponta esquerda. Companheiros de clube e parte da seleção histórica marroquina nesta Copa, a dupla do Marrocos é a esperança da equipe de Walid Regragui para surpreender a França. O Angers, claro, esfrega as mãos.

