Argentina debate: quem será o substituto do cortado Lo Celso?

A 13 dias da estreia na Copa do Mundo do Catar, a seleção argentina já enfrenta problemas. Devido a lesão do meio-campista Giovani Lo Celso, o treinador Lionel Scaloni será obrigado a encontrar um substituto às vésperas da convocação oficial. Os candidatos à vaga são Papu Gómez, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández e Exequiel Palacios, todos com estilos diferentes de jogo.

Lo Celso precisará passar por cirurgia para tratar de lesão na coxa direita, o que o deixará afastado dos gramados por algumas semanas, segundo veículos argentinos Tyc Sports e Olé.

O meio-campista de 26 anos, do Villarreal, é uma das principais peças de criação da Argentina ao lado de Rodrigo De Paul e Leandro Paredes. Foi titular durante todo o ciclo da Copa, principalmente nas Eliminatórias, onde distribuiu cinco assistências em 11 jogos.

Aos 34 anos, Papu Gómez é o mais experiente e o mais ofensivo entre os candidatos cotados. Atuou em oito jogos das Eliminatórias para o torneio, sendo quatro como titular este ano. Na Copa da Rússia, em 2018, foi titular em boa parte dos jogos de preparação, mas acabou ficando de fora da lista final argentina.

Mac Allister, 23 anos, por sua vez, foi reincorporado por Lionel Scaloni recentemente. Depois de uma breve chance em 2019, o jogador voltou ao radar da seleção este ano, onde já jogou em cinco jogos, quatro deles como titular e mostra ser uma opção do técnico ao longo do mundial. O jogador do Brighton faz boa temporada, com quatro gols com a equipe inglesa em 14 jogos.

Um dos pupilos dos argentinos é o volante Enzo Fernández, destaque do atual time do Benfica. O jogador de apenas 21 anos é um ‘volante raiz’, isto é, destaca-se pela marcação próxima e pelos desarmes. Revelado pelo River Plate e desde o início da temporada em Portugal, Enzo soma 22 jogos, três assistências e três gols pelo Benfica.

A escalada recente o fez ser chamado por Lionel Scaloni na última DataFifa, em setembro, quando entrou do banco nos dois últimos amistosos contra Honduras e Jamaica. Apesar de correr por fora na disputa pela vaga de Lo Celso, pode ser uma surpresa no decorrer do torneio.

Exequiel Palacios, do Bayer Leverkusen, é outro que pode ser a aposta de Scaloni. O meia de 24 anos não atuou na última Data Fifa, apesar de ter entrado em campo contra Equador, Itália e Estônia este ano.

A Argentina fará sua estreia na Copa do Mundo contra a Arábia Saudita na terça-feira, 22, às 7h (de Brasília). A albiceleste está no grupo C, que também conta com México e Polônia.

