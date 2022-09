Arana sofre grave lesão no joelho e está fora da Copa do Mundo

O lateral-esquerdo Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, sofreu grave lesão no joelho esquerdo e está fora da disputa por uma vaga entre os 26 convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo.

A informação foi confirmada pelo próprio clube, em nota, que explicou que o atleta “teve lesão multiligamentar, comprometendo os ligamentos cruzado posterior e colateral medial, além de ruptura no menisco medial e na cartilagem”.

O técnico Tite anunciará nesta sexta-feira, 9, uma lista para os amistosos contra Gana e Tunísia, em setembro, os últimos testes antes do mundial do Catar.

“O jogador já iniciou fisioterapia a fim de preparar o joelho para procedimento cirúrgico que ocorrerá em data a ser marcada”, completou. Nas redes sociais, o clube ainda desejou força ao atleta em sua recuperação.

🏥 DM Informa O lateral-esquerdo Guilherme Arana sofreu grave lesão no joelho esquerdo durante a partida de ontem contra o Bragantino: https://t.co/IcJy7yvyc4 💪🏽 Força e ótima recuperação, Arana! 🕸️🕷️ pic.twitter.com/JSzIk31hIp — Atlético (@Atletico) September 8, 2022

Arana havia feito 42 jogos pelo Galo na atual temporada, com três gols e oito assistências diretas para companheiros. Pela seleção, foram quatro jogos – três deles pelas Eliminatórias e um no amistoso diante do Japão, em 6 de junho, quando foi titular e teve elogiada atuação.

A briga por vaga na lateral-esquerda é considerada a mais aberta na equipe comandada por Tite. Alex Sandro, Guilherme Arana, Alex Telles e Renan Lodi lutam no ciclo do Catar por duas vagas.

Titular da posição, Alex Sandro ainda não convenceu a torcida, apesar da boa atuação contra a Coreia do Sul e o constante aproveitamento no ciclo.

Transformado em um lateral mais defensivo desde que chegou à Juventus, é visto por críticos e especialistas na posição como dono de um estilo distante ao histórico utilizado pela seleção.

Entre os nomes que brigam, Lodi e Telles mudaram recentemente de clubes nesta temporada. O primeiro acertou com o Notthingham Forest, enquanto o segundo defende o Sevilla.

