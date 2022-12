Caos nas ruas modifica roteiro da festa pelo tri argentino

O governo argentino decretou feriado nacional nesta terça-feira, 20, para que a torcida pudesse festejar com Lionel Messi e os demais atletas da seleção o tricampeonato mundial conquistado no Catar e o que se viu pelas ruas de Buenos Aires foi euforia e caos. As celebrações tiveram início às 2h23 da madrugada, quando o avião da equipe aterrissou no aeroporto internacional de Ezeiza, e foi recebido por uma multidão. As cerimônias oficiais porém, começaram às 12h, com a saída do carro de bombeiros da sede da AFA e tiveram de ser modificadas por razões de segurança.

A ideia era que o carro fosse até o Obelisco, monumento histórico localizado na Praça da República, na avenida 9 de Julho, epicentro da festa. No entanto, o excesso de pessoas (a imprensa argentina fala em mais de 4 milhões de pessoas nas ruas) deixou feridos e causou problemas no trânsito, o que levou a organização a cancelar a passagem dos atletas por via terrestre. Decidiu-se, então, colocá-los em helicópteros para que os torcedores pudessem saudá-los.

“Não nos deixam chegar a cumprimentar todas as pessoas que estavam no Obelisco. Os mesmos órgãos de segurança que nos escoltaram, não nos deixam seguir em frente. Mil desculpas em nome de todos os jogadores Campeões. Uma pena”, escreveu o presidente da federação argentina, Chiqui Tapia, pelo Twitter.

Una pena 😠🇦🇷 — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) December 20, 2022

Due to an accidents like this, it was decided by security reasons, that team couldn’t do a full tour 🎥 pic.twitter.com/nYWV8Ngbrn — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) December 20, 2022

Confira, abaixo, a transmissão da festa realizada pelo diário local Clarín e as melhores fotos da caravana do tricampeonato.

📸 Postales de una noche inolvidable 🥹 pic.twitter.com/Zmd78w2Xqc — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) December 20, 2022