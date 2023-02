Ancelotti desconversa sobre treinar a seleção: ‘Tenho contrato até 2024’

O italiano Carlo Ancelotti desconversou nesta sexta-feira, 10, ao ser questionado sobre o interesse da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) de que ele seja o próximo treinador da seleção brasileira. Em entrevista coletiva na véspera da final do Mundial de Clubes, o técnico do Real Madrid se limitou a dizer que desconhece a situação e ressaltou o seu tempo de contrato com o clube espanhol.

“Não fiquei sabendo. A situação é simples: tenho contrato até 2024”, disse Ancelotti, sem entrar em mais detalhes.

De acordo com informações da ESPN publicadas nesta sexta-feira, o italiano já teria dado uma sinalização positiva à CBF para assumir o comando da seleção em julho, após o término da temporada europeia, com contrato de três anos, até a Copa do Mundo de 2026. Nenhuma das partes confirma oficialmente o acordo.

Mais tarde, às 12h47, a CBF emitiu nota oficial negando o acerto: “A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informa que não procede a notícia divulgada nesta sexta-feira (10/02) de que o técnico do Real Madrid, o italiano Carlo Ancelotti, é o novo treinador da Seleção Brasileira”.

Na última quarta-feira, 8, durante o sorteio da Copa do Brasil na sede da CBF, o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, falou sobre a procura por um treinador para a seleção. Segundo o dirigente, a situação está “sob controle” e a busca está sendo feita com calma, mesmo o Brasil tendo amistosos marcados já para a data Fifa de março.

O time segue sem comando desde a saída de Tite após a eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022. Além de Ancelotti, outros nomes ventilados nas últimas semanas foram o do espanhol Luis Enrique, o do francês Zinedine Zidane e o do português Abel Ferreira, técnico do Palmeiras.