Alvo da seleção brasileira, Ancelotti também tem filho auxiliar

O técnico italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid, é um dos cotados para assumir a seleção brasileira depois da eliminação na Copa do Mundo para a Croácia e consequente fim do ciclo de Tite. Segundo informações desta segunda-feira, 12, do portal Uol, o treinador de 63 anos recebeu uma sondagem da CBF em outubro e se mostrou disposto a conversar. Há entre Tite e seu eventual sucessor uma inusitada coincidência: Ancelotti também tem como auxiliar o seu filho, Davide, de 33 anos.

Em seis anos no cargo, Tite conviveu com diversas críticas sobre suposto nepotismo e sempre defendeu o filho Matheus Bachi, dizendo que ele era capacitado para o cargo. Em entrevista a PLACAR de outubro,Tite falou sobre o caso. “É inevitável. Eu e ele temos uma situação muito tranquila. Ele vai carregar com ele o peso do pai que tem e eu o do filho. É impossível médico ter filho médico bom? E o músico ter filho músico bom? O Matheus é bom para c…, não é pouco bom, não, ele é muito bom.”

Na ocasião, o braço-direito de Tite, o primeiro assistente Cleber Xavier, chegou a citar outros casos semelhantes. “Você pode ter certeza que o filho do Ancelotti também é muito bom, assim como o Lucas [Silvestre, filho de Dorival Junior]. Eles não estão ali só porque são filhos dos caras, não…”, afirmou Cléber Xavier. Ancelotti é constantemente apontado por Tite como sua maior referência e mantinha contato constante com o técnico da CBF para falar sobre a situação de Militão, Rodrygo e Vinicius Junior.

Mas afinal, quem é Davide Ancelotti? Nascido em Parma, em 22 de junho de 1989, ele cresceu vendo o fim de carreira do pai nos gramados (que tem duas Ligas dos Campeões como atleta pelo Milan e quatro como treinador) e o início da nova profissão. “Todo mundo quer ser jogador de futebol, mas logo percebi que não tinha talento para isso, então decidi estudar ”, contou David em entrevista ao Daily Mail .

Formado em ciências do esporte, sua tese universitária sobre ciência motora em jogadores de futebol obteve notas altas em seus cursos de treinador. Ele tem a licença A Uefa a segunda mais importante, desde 2016, quando já trabalhava na comissão técnico do pai. Davide Ancelotti começou sua carreira como preparador físico do PSG em 2012 e ocupou a mesma função na primeira passagem de Carletto pelo Real Madrid.

Em seguida, passou a ser assistente técnico durante os trabalhos do pai por Bayern e Napoli. Na série A italiana, ele fez sua estreia oficial como técnico em uma partida diante da Roma, pois Carlo estava suspenso. O mesmo aconteceu já no Real Madrid contra o Celta, num duelo em que o treinador principal estava afastado por Covid-19. Ele, no entanto, estava banido de passar instruções em campo por não possuir a Licença Pro da Uefa.

“Meu objetivo é tirar muitas dúvidas dele, dar minha opinião. No final é ele quem toma a decisão. Não estou aqui para dizer ‘sim, sim, sim’, estou aqui como todo assistente técnico, tenho confiança, eu mais do que os outros, para dizer ‘não, discordo de você'”, contou David em entrevista ao Liverpool Echo em novembro do ano passado. Caso Ancelotti acerte mesmo com a CBF, é provável que receba críticas semelhantes ao seu antecessor.