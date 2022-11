Alex Sandro tem lesão no quadril e desfalca Brasil contra Camarões

Titular da seleção brasileira, o lateral-esquerdo Alex Sandro acusou uma lesão muscular no quadril esquerdo e está fora da partida contra Camarões nesta sexta-feira, 2, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar.

O problema físico foi sentido na vitória por 1 a 0 sobre a Suíça e confirmado pelo médico da CBF, Rodrigo Lasmar, após avaliação na manhã desta terça-feira, 29. O jogador foi substituído por Alex Telles aos 41 minutos do segundo tempo.

“O Alex Sandro sentiu dores na região do quadril esquerdo e não teve condições de continuar na partida. Hoje, pela manhã, foi reavaliado, pedimos um exame de imagem, uma ressonância magnética, que evidenciou uma lesão no músculo do quadril esquerdo. O atleta não terá condições na próxima partida contra Camarões, seguirá em tratamento para que possamos recuperá-lo o quanto antes”, iniciou Lasmar, que também antecipou o veto para os retornos de Danilo e Neymar.

O camisa 10 e principal jogador do país sofreu uma lesão ligamentar lateral no tornozelo direito, junto com um pequeno edema ósseo logo na estreia. Já o lateral teve uma lesão ligamentar medial no tornozelo esquerdo na mesma partida.

“Danilo e Neymar continuam em um processo de recuperação das suas lesões no tornozelo, cada um com uma abordagem diferente, pois são lesões diferentes. O Neymar apresentou também um episódio de febre, que já está controlado. Isso não interfere no seu processo de recuperação no tornozelo. E hoje, na nossa reunião diária com a comissão técnica, nós passamos que os três atletas não estarão disponíveis para o jogo contra Camarões”, explicou.

A situação física dos 26 convocados por Tite para o Mundial desperta atenção. Ao final da partida diante dos suíços, o zagueiro e capitão Thiago Silva sinalizou positivamente para a possibilidade de o técnicopoupar alguns jogadores – o país já tem classificação assegurada às oitavas de final.

“Isso vai da comissão técnica. No tempo de hoje, temos coisas que influenciam muito em termos de recuperação. A comissão é muito capacitada. Se jogarmos o próximo jogo, o seguinte, nas oitavas, terá um tempo menor de recuperação. Temos que pensar nisso, mas a comissão está ciente para chegarmos bem”, disse o zagueiro.

Questionado sobre ser poupado na partida contra o Camarões, outro zagueiro titular, Marquinhos, rechaçou a possibilidade: “Quero jogar. É Copa do Mundo, quero estar dentro”, afirmou na zona mista.

Diante dos suíços, Paquetá também foi substituído por Rodrygo logo após o intervalo. O jogador havia apresentado sintomas gripais dias antes. Ainda não há sinalizações sobre quais modificações Tite da fato fará para a partida.

