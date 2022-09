Alex Sandro é cortado e Tite convoca Renan Lodi para amistosos

O lateral-esquerdo Renan Lodi foi convocado nesta quarta-feira, 14, pela seleção brasileira para os últimos amistosos antes da viagem para a Copa do Mundo do Catar. Recém-contratado pelo Nottingham Forest, da Inglaterra, ele substituirá Alex Sandro, da Juventus, cortado devido a uma lesão muscular na perna esquerda.

Lodi, portanto, fará parte do grupo que disputará os amistosos na França, contra Gana, em Le Havre, no dia 23, e Tunísia, em Paris, no dia 27. Os dois jogos serão às 15h30 (horário de Brasília). A seleção se reúne na próxima segunda-feira, 19, quando fará seu primeiro treino em Le Havre.

Revelado pelo Athletico-PR, o jogador de 24 anos chegou a ser titular da seleção por um curto período, mas perdeu espaço depois de falhar na final da Copa América de 2021, vencida pela Argentina no Maracanã, e após perder uma convocação por não ter tomado a vacina contra a Covid-19 na ocasião, em janeiro deste ano.

Na última janela de transferências, ele trocou o Atlético de Madri pelo Nottinhgam Forest, justamente na esperança de adquirir maior ritmo de jogo e convencer Tite que merece uma vaga. Recentemente, a briga pela lateral-esquerda foi reduzida com a grave lesão de Guilherme Arana, do Atlético-MG. Na última lista, Alex Telles, do Sevilla, foi o escolhido como companheiro de Alex Sandro.

A lista de convocados para os amistosos contra Gana e Tunísia:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras)

Laterais: Danilo (Juventus), Alex Telles (Sevilla) e Renan Lodi (Nottingham Forest)

Zagueiros: Thiago Silva (Chelsea), Marquinhos (PSG), Éder Militão (Real Madrid), Bremer (Juventus) e Ibañez (Roma)

Meio-campistas: Casemiro (Manchester United), Fabinho (Liverpool), Bruno Guimarães (Newcastle), Fred (Manchester United), Lucas Paquetá (West Ham) e Everton Ribeiro (Flamengo)

Atacantes: Neymar (PSG), Vinicius Júnior (Real Madrid), Pedro (Flamengo), Matheus Cunha (Atlético de Madri), Raphinha (Barcelona), Rodrygo (Real Madrid), Richarlison (Tottenham), Antony (Manchester United) e Firmino (Liverpool)

