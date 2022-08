Ainda sem vencer, Daniel Alves sofre com vaias e críticas no Pumas

Daniel Alves acertou com o Pumas, do México, para se manter em atividade em um cenário competitivo antes da Copa do Mundo de 2022, mas a passagem do maior conquistador de títulos da história do futebol não começou bem. Ainda sem uma vitória após cinco partidas, o veterano de 39 anos – que vem jogando como meio-campista – tem sido alvo constante de críticas da imprensa local e até de vaias da torcida.

O último revés foi uma goleada por 5 a 1 para o Santos Laguna pelo Campeonato Mexicano, no último domingo, 21. Como em todas as suas partidas até aqui pelo Pumas, Dani atuou os 90 minutos e foi escalado no meio-campo, como primeiro volante do time. Com ele, a equipe também perdeu por 3 a 2 do Atlético San Luis e por 3 a 0 do arquirrival América, além de empates com Monterrey e Mazatlán, ambos por 1 a 1.

Em meio à má fase do Pumas, o brasileiro, com o status de contratação mais midiática da temporada, tem sido um dos mais criticados. A estreia de Daniel Alves, contra o Mazatlán, não foi das piores: ele deu o passe para o gol que evitou a derrota. Foi a única participação em gol do jogador até o momento. Já a maior falha foi um erro na saída de bola no clássico contra o América, que gerou o primeiro gol do rival.

“Eu considerava que Daniel Alves não poderia ser titular após partidas acumuladas e uma viagem tendo 39 anos. É uma lenda, fora de série, maior ganhador de títulos do futebol. Mas seu presente é o que vemos. Não temos medo de dizer. Jogou todos os minutos de todas as partidas, é titular e não é substituído. Nem quando não consegue mais se mover”, disse o ex-zagueiro Paco Gabriel de Anda, comentarista da ESPN mexicana.

Outro jornalista da mesma emissora, Álvaro Morales, foi ainda mais incisivo. “Daniel Alves, uma lenda que se converteu em Ninguém Alves”, escreveu ele no Twitter. O jogador, por sua vez, também usou as redes sociais para rebater os críticos: “Ser ganhador na vida é difícil. Fácil é ser comentarista”, postou no Instagram.

Dani Alves, una leyenda que se convirtió en Nadie Alves. — Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) August 21, 2022

Enquanto a primeira vitória pelo Pumas ainda não chega, Daniel Alves segue no radar de Tite para a Copa do Mundo. Em junho, em entrevista ao podcast Podpah, o treinador da seleção brasileira disse que o experiente jogador só não vai ao Mundial do Catar “se fisicamente não estiver nas melhores condições ou disputando campeonato de nível alto”. À época, o atleta havia acabado de deixar o Barcelona em fim de contrato.

A próxima convocação da seleção acontece em 9 de setembro e será a última antes da lista definitiva para a Copa. Tite vai chamar jogadores para os amistosos do mesmo mês contra Gana e Tunísia, seleções africanas que também estarão no Mundial.

Os números de Daniel Alves pelo Pumas

5 jogos (jogou 90 minutos em todos)

0 vitória

2 empates

3 derrotas

0 gol

1 assistência

5 gols marcados pela equipe

13 gols sofridos pela equipe

