Argentina x Croácia: onde assistir e tudo sobre a semifinal desta terça

Nesta terça-feira, 13, será conhecido o primeiro finalista da Copa do Mundo do Catar. O confronto decisivo entre Argentina e Croácia, válido pela semifinal da competição, está programado para às 16h (de Brasília), no estádio Lusail.

A partida terá transmissão da Globo, em TV aberta, pelo canal fechado SporTV, além dos streamings Globoplay e Fifa+. Quem vencer, avança à finalíssima no domingo, 18, contra o ganhador do duelo entre França e Marrocos.

A Argentina chega à semifinal depois de levar a melhor sobre a Holanda, nas quartas, em jogo que terminou empatado por 2 a 2. Nos pênaltis, o goleiro Emiliano Martínez se tornou herói ao defender duas penalidades da seleção holandesa.

A campanha da seleção sul-americana até aqui é marcada por drama e reconstrução. Pela fase de grupos, perdeu por 2 a 1 para a Arábia Saudita, logo na estreia. Depois, pressionada, engatou sequência de triunfos contra México e Polônia, antes de eliminar a Austrália, pelas oitavas.

Para o confronto contra os croatas, a seleção argentina deve ir à campo com: Martínez; Molina, Romero, Otamendi e Acunã; De Paul, Enzo Fernández e Mac Allister; Julián Álvarez, Messi e Papu Gómez.

Comandado por Messi, vice-artilheiro da competição com quatro gols, os hermanos podem avançar à final da Copa pela segunda vez neste século.

A Croácia, por sua vez, foi o algoz da seleção brasileira nas quartas de final. Depois de um empate 1 a 1 , a equipe levou a melhor nas penalidades.

O desempenho dos croatas até aqui é marcado por uma vitória e dois empates na fase de grupos e vitória nos pênaltis sobre o Japão nas oitavas.

Sem desfalques para a semi, o técnico Zlatko Dalic deve levar a campo o time com: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol e Sosa; Modric, Brozovic e Kovacic; Pasalic, Kramaric e Perisic.

Caso triunfe sobre os argentinos, os croatas repetirão o feito de 2018, quando fez seu melhor desempenho em Copas ao chegar à inédita final.

