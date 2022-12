Agenda da Copa: a programação dos jogos deste sábado, 3

Neste sábado, 3, começam as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar, que prometem fortes emoções. Diferentemente da anterior, nesta fase estão programados dois jogos por dia. Às 12h (de Brasília), Holanda e Estados Unidos medem forças. Pouco mais tarde, às 16h (de Brasília), é a vez de Argentina e Austrália disputarem vaga nas quartas de final. Confira a agenda:

12h: Holanda x Estados Unidos

TV Globo, Globoplay, SporTV e Fifa+

Holanda e Estados Unidos definem a primeira seleção classificada às quartas de final. As equipes abrem a programação às 12h (de Brasília), no estádio Internacional Khalifa. A seleção europeia ainda não perdeu na competição: somou duas vitórias e um empate na fase de grupos, apesar de não ter apresentado desempenho tão bom nos jogos. O destaque até aqui é o atacante Cody Gakpo, que balançou as redes três vezes.

Do lado americano, os atletas vão em busca de uma vaga entre os oito melhores pela terceira vez na história. Os Estados Unidos também não perderam na Copa do Catar: foram dois empates e uma vitória suada sobre o Irã. Se classificaram em segundo do grupo B.

16h: Argentina x Austrália

TV Globo, Globoplay, SporTV e Fifa+

A seleção argentina encara a Austrália às 16h (de Brasília), no estádio Ahmad bin Ali. Os “hermanos” tropeçaram na estreia para a Arábia Saudita, mas logo se recuperaram na competição, com duas vitórias em sequência, contra México e Polônia. Terminaram como líderes do grupo.

Mesmíssimo roteiro aconteceu com seu adversário nas oitavas. A Austrália foi goleada pela França no primeiro jogo, mas conseguiu se recompor: somou duas vitórias contra Tunísia e Dinamarca e, de forma surpreendente, beliscou a vaga nas oitavas de final. Agora, tem pela frente mais um gigante do futebol mundial.

