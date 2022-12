Agenda da Copa: a programação dos jogos deste sábado, 10

Serão conhecidos neste sábado, 10, os últimos dois semifinalistas da Copa do Mundo do Catar. Portugal e Marrocos fazem duelo decisivo às 12h (de Brasília), e pouco mais tarde, às 16h (de Brasília), é a vez de Inglaterra e França disputarem vaga na próxima fase da competição. Confira a agenda.

12h: Portugal x Marrocos

Globo, Globoplay, Sportv, Fifa+

Surpresa desta edição, o Marrocos fará sua estreia nas quartas de final diante de Portugal, às 12h (de Brasília), no estádio Al Thumama. A equipe africana é a que menos sofreu gols na competição – apenas um, contra, diante do Canadá – e não perdeu até aqui: são duas vitórias e um empate na fase de grupos. Pelas oitavas, fez história ao derrotar a Espanha nos pênaltis após empate por 0 a 0 em 120 minutos.

A equipe deve ir a campo com força máxima: Bono; Hakimi, Aguerd, Saïss e Mazraoui; Amrabat, Ounahi e Amallah; Ziyech, Boufal e En-Nesyri.

Por sua vez, Portugal também chega embalado para o confronto. Goleou os suíços, por 6 a 1, nas oitavas. Antes, venceu duas e perdeu uma partida na fase de grupos.

Autor de três gols nas oitavas, o atacante Gonçalo Ramos deve seguir como titular, mantendo o astro Cristiano Ronaldo entre os reservas. O provável time tem: Diogo Costa; Dalot, Pepe, Rúben Dias e Raphaël Guerreiro; Otávio, Rúben Neves (William Carvalho) e Bernardo Silva; Bruno Fernandes, João Félix e Gonçalo Ramos.

16h: Inglaterra x França

Globo, Globoplay, Sportv, Fifa+

O ‘English Team’ e os atuais campeões da Copa do Mundo encerram as quartas de final, às 16h (de Brasília), no estádio Al Bayt. Os ingleses chegam invictos para o confronto, com duas vitórias e um empate na primeira fase. Pelas oitavas, passaram fácil pelo Senegal, por 3 a 0.

O técnico Gareth Southgate não deve ter problemas para escalar o time, e deve ir a campo com: Pickford; Walker, Stones, Maguire e Shaw; Rice, Henderson e Bellingham; Saka, Foden e Kane.

Já a França passou pela Polônia, também sem grandes dificuldades, nas oitavas. Antes, havia tropeçado uma vez e vencido outros dois jogos na fase de grupos. O técnico Didier Deschamps deve mandar a campo um time com: Lloris; Koundé, Varane, Upamecano e Theo Hernandez; Tchouaméni, Rabiot e Griezmann; Dembélé, Mbappé e Giroud.

