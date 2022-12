Agenda da Copa: a programação dos jogos deste domingo, 4

As oitavas de final da Copa do Mundo do Catar seguem neste domingo, 03. Com dois jogos agendados, duas seleções favoritas ao título entram em campo. Primeiro, às 12h (de Brasília), a atual campeã França tenta confirmar seu favoritismo contra a Polônia. Mais tarde, às 16h (de Brasília), a embalada geração inglesa mede força contra uma equipe de Senegal que promete dar muito trabalho. Confira a agenda:

12h: França x Polônia

TV Globo, SporTV, Globoplay e Fifa+

A França encara a Polônia nas oitavas de final da Copa do Mundo. O encontro acontece às 12h (de Brasília), no estádio Al Thumama. Os atuais campeões do mundo mexerem na equipe e pouparam na última rodada da fase de grupos, em que terminaram a fase na liderança. Já os poloneses sofreram para chegar até aqui e avançaram em segundo, graças ao saldo de gols.

Com Mbappé, Griezmann e companhia, a seleção francesa deve comandar as ações do jogo e vão precisar de criatividade para furar o sistema de defesa da Polônia, que conta também com o goleiro Szczęsny, destaque da equipe junto com o centroavante Lewandowski.

16h: Inglaterra x Senegal

TV Globo, SporTV, Globoplay e Fifa+

Inglaterra e Senegal fecham o domingo. Pelas oitavas, as equipes se enfrentam às 16h (de Brasília), no estádio Al Bayt. Os ingleses lideraram o grupo B com certa tranquilidade, enquanto os Leões da Teranga sofreram para classificar e precisaram vencer na última rodada para conseguir a segunda posição do grupo A.

O English Team iniciou o Mundial com tudo, mas viu o rendimento cair ao longo do torneio. Apesar de favoritos, existe certa desconfiança pelo histórico. O time de Southgate não vai ter vida fácil. O Senegal chegou para a Copa como a melhor equipe africana e, apesar de sofrer na fase de grupos, conseguiu se reorganizar sem o ídolo Mané para sonhar com a semifinal.

