Agenda da Copa: a programação dos jogos deste domingo, 27

A Copa do Mundo do Catar completa uma semana de bola rolando neste domingo, 27, e já tem seleção ficando pelo caminho. Abrindo o dia, Japão e Costa Rica se enfrentam e uma vitória japonesa tira Los Ticos do Mundial. Também pelo grupo E, a tetracampeã Alemanha corre riscos e vai precisar surpreender a Espanha. Além disso, Bélgica e Marrocos e Croácia e Canadá marcam os duelos do equilibrado grupo F.

7h: Japão x Costa Rica

TV Globo, SporTV e Globoplay

O confronto entre Japão e Costa Rica abre o domingo, às 07h (de Brasília), no estádio Ahmed bin Ali. A surpreendente vitória japonesa contra os alemães atraíram os olhos de todo o mundo e os orientais agora estão confiantes com as oitavas. Se vencer, além de eliminar a Costa Rica, pode se classificar com uma rodada de antecipação a depender do resultado de Espanha e Alemanha.

10h: Bélgica x Marrocos

TV Globo, SporTV e Globoplay

A Bélgica pode confirmar presença nas oitavas de final e depende somente de si para isso. O time de De Bruyne enfrenta o Marrocos, às 10h (de Brasília), no Al Thumama Stadium. Uma simples vitória da Bélgica já basta para confirmar presença nas oitavas, mas o time marroquino conta com o apoio das arquibancadas para conseguir surpreender a incrível geração belga.

13h: Croácia x Canadá

TV Globo, SporTV e Globoplay

Às 13h (de Brasília), Croácia e Canadá se enfrentam no estádio Internacional Khalifa para despontar no equilibrado grupo F. A seleção canadense venceu a caro os três pontos para a Bélgica, na estreia, e promete muita pressão em cima da Croácia, que ficou apenas no empate contra o Marrocos.

16h: Espanha x Alemanha

TV Globo, SporTV, Globoplay e CazéTV

O grande jogo do dia acontece às 16h (de Brasília), no Al Bayt Stadium, entre Espanha e Alemanha. O time de Luis Enrique deu show na estreia e se colocou como uma das favoritas ao título vencendo a Costa Rica por 7 a 0. Do outro lado, os alemães se complicaram com a derrota contra o Japão e um novo tropeço significa o adeus antecipado ao Mundial. Será que a tetracampeão vai conseguir dar a volta por cima?

