Agenda da Copa: a programação dos jogos desta terça-feira, 22

O terceiro dia de Copa do Mundo do Catar está recheado de grandes partidas. Nesta terça-feira, 22, Argentina e Arábia Saudita abrem a rodada do grupo C, às 7h (de Brasília), e pouco mais tarde, às 13h, na mesma chave, jogam México e Polônia. Pelo grupo D, a Dinamarca entra em campo contra a Tunísia, às 10h, e a atual campeã França encerra a programação diante da Austrália, às 16h. Confira a programação.

7h: Argentina x Arábia Saudita

TV Globo, Globoplay e SporTv

‘La Scaloneta’ estreia nesta terça-feira, 22, às 7h (de Brasília), no Estádio Nacional de Lusail, diante da seleção da Arábia Saudita. Os atuais campeões da Copa América são os favoritos no grupo C e também para vencer o duelo na primeira rodada. Os sauditas, por sua vez, fizeram ótima Eliminatórias e apostam principalmente na experiência do técnico Hervé Renard para surpreender os argentinos.

O jogo deverá ter casa cheia para o primeiro jogo de Lionel Messi na Copa do Catar, nesta que será sua quinta e última participação em edições do torneio.

10h- Dinamarca x Tunísia

TV Globo, Globoplay e SporTv

O primeiro jogo do grupo D coloca frente a frente Dinamarca e Tunísia, às 10h (de Brasília), no Estádio Education City. Semifinalista da última Eurocopa e classificada com sobra para este Mundial, os dinamarqueses são os favoritos para o duelo e podem surpreender nesta competição.

13h- México x Polônia

TV Globo, Globoplay e SporTv

Para fechar a primeira rodada do grupo C, as seleções de México e Polônia se enfrentam às 13h (de Brasília), no Estádio Rass Abou Aboud. Os mexicanos tiveram baixa importante para o torneio com a lesão do atacante Jesús Corona, assim, a principal esperança de bola na rede é com Raúl Jiménez.

Por sua vez, os poloneses apostam em seu capitão e camisa 9, Robert Lewandowski. O melhor jogador do mundo na temporada passada jamais fez gols em Copas do Mundo. Será o ano de mudar essa realidade?

16h- França x Austrália

TV Globo, Globoplay e SporTv

A atual campeã do mundo e novamente favorita ao título, a França estreia às 16h (de Brasília), no Estádio Al Janoub, contra a Austrália. A equipe europeia está desfalcada. Por causa de lesão, Benzema, Nkunku, Pogba, Kanté, Kamara, Maignan e Kimpembe estão fora da Copa do Mundo.

Os australianos, por sua vez, chegam à quarta edição consecutiva no Mundial depois de se classificar na repescagem.

