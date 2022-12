Agenda da Copa: a programação dos jogos desta sexta-feira, 9

Depois de dois dias de descanso, a Copa do Mundo do Catar retorna nesta sexta-feira, 9, com confrontos decisivos pelas quartas de final da competição. A seleção brasileira entra em campo às 12h (de Brasília) contra a Croácia, e pouco mais tarde será a vez de Holanda e Argentina brigarem por uma vaga nas semifinais. Confira a agenda.

Brasil x Croácia

Globo, Globoplay, Sportv e Fifa+

A seleção brasileira joga pela vida na competição nesta sexta-feira, 9, às 12h (de Brasília), no estádio Cidade da Educação, diante dos croatas. Com duas vitórias e uma derrota diante do Camarões na fase de grupos, a equipe despachou a Coreia do Sul, nas oitavas, por 4 a 1, em sua melhor atuação no torneio.

A única dúvida em relação ao time do último jogo é o retorno do lateral-esquerdo Alex Sandro, que se recupera de lesão. Segundo Tite, a tendência é que ele não jogue. Sendo assim, a provável escalação para as quartas tem: Alisson; Militão (Alex Sandro), Marquinhos, Thiago Silva e Danilo; Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar; Raphinha, Vinicius Júnior e Richarlison.

A Croácia, por sua vez, não perdeu nenhum jogo nesta Copa do Mundo e é uma das equipes que menos foi vazada – tomou apenas um gol, diante do Canadá. Foram uma vitória e dois empates na fase de grupos. Já pelas oitavas de final, levou a melhor nos pênaltis contra os japoneses, após empate por 1 a 1 nos 120 minutos de bola rolando.

A provável escalação da Croácia para enfrentar o Brasil tem Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol e Sosa (Barisic); Brozovic, Modric e Kovacic; Kramaric, Perisic e Livaja (Petkovic).

Argentina x Holanda

Globo, Globoplay, Sportv e Fifa+

Argentinos e holandeses jogam às 16h (de Brasília), no estádio Lusail, pelas quartas de final da Copa do Mundo. O time de Lionel Scaloni eliminou a Austrália nas oitavas por 2 a 1. Antes, na fase de grupos, se recuperou nas duas últimas rodadas depois de começar mal, com derrota para a Arábia Saudita.

Enfrentando problemas no departamento médico desde o início da Copa, Scaloni pode montar o time com mudanças em relação à última partida. O ponta Dí María e o volante De Paul devem estar à disposição do treinador.

A possível escalação é com Emiliano Martínez; Montiel, Romero, Otamendi e Tagliafico; Enzo Fernández, De Paul (Paredes) e Mac Allister; Messi, Álvarez e Di María.

Já a Holanda é outro time que ainda não perdeu nesta Copa. Obteve duas vitórias e um empate na fase de grupos e, nas oitavas, mandou para casa os Estados Unidos, por 3 a 1.

Sem grandes surpresas, a equipe do veterano técnico Louis van Gaal deve ir a campo com força máxima: Noppert; Dumfries, Timber, Van Dijk, Aké e Blind; De Roon, De Jong e Klaassen; Gakpo e Memphis.

