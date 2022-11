Agenda da Copa: a programação dos jogos desta sexta-feira, 25

Começa nesta sexta-feira, 25, a segunda rodada da Copa do Mundo do Catar. Depois de estrearem sem vitória, Irã e País de Gales medem força às 7h (de Brasília) e, pela mesma chave, às 16h (de Brasília), Inglaterra e Estados Unidos encerram a programação. Antes disso, pelo grupo A, tem Catar e Senegal, às 10h (de Brasília), e Holanda e Equador fazem duelo interessante, às 13h (de Brasília).

7h: País de Gales x Irã

TV Globo, Globoplay, SporTV e Fifa+

Em partida válida pela segunda rodada do grupo B, a seleção galesa e a iraniana entram em campo às 7h (de Brasília), no estádio Ahmed bin Ali. O País de Gales empatou a primeira partida em 1 a 1 com os Estados Unidos. Atualmente, a equipe de Gareth Bale ocupa a segunda posição da chave.

Os iranianos, por sua vez, precisam vencer a partida para continuar com chances de classificação. Na estreia, a equipe sofreu uma goleada de 6 a 2 diante da Inglaterra e está em último lugar.

A principal ausência do time que vai enfrentar o País de Gales será o goleiro Alireza Beiranvad, que sofreu concussão cerebral e fraturou o nariz no jogo de estreia. Hossein Hosseini deve ser o titular.

10h: Catar x Senegal

TV Globo, Globoplay, SporTV e Fifa+

Pelo grupo A, Catar e Senegal vão em busca da primeira vitória na competição, às 10h, no estádio Al Thumama. Ambas as seleções estão empatadas na tabela. Os anfitriões perderam o jogo de estreia contra o Equador, já Senegal fez jogo duro contra a Holanda, mas também saiu derrotado.

Dois jogadores senegaleses que saíram lesionados no primeiro jogo tiveram situação médica atualizada: o meio-campista Kouyaté é dúvida contra o Catar, mas o lateral-esquerdo Abdou Diallo deve ser titular.

13h: Holanda x Equador

TV Globo, Globoplay, SporTV e Fifa+

Também pelo grupo A, a seleção holandesa e a equatoriana entram em campo às 13h, no estádio Internacional Khalifa. O jogo vale a liderança da chave, já que as duas equipes venceram seus jogos de estreia por dois gols de diferença.

16h: Inglaterra x Estados Unidos

TV Globo, Globoplay, SporTV e Fifa+

Encerram a programação desta sexta-feira, 25, às 16h, Inglaterra e Estados Unidos, no estádio Al Bayt. Na estreia, o “English Team” confirmou seu favoritismo ao aplicar 6 a 2 diante da seleção iraniana. Os americanos, por sua vez, saíram na frente, mas cederam empate.

Para a partida de logo mais, o meio-campista americano Weston McKennie é dúvida. A situação do grupo B tem a Inglaterra na liderança, com três pontos, e os Estados Unidos em terceiro lugar, com um.

