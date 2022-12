Agenda da Copa: a programação dos jogos desta segunda-feira, 5

Nesta segunda-feira, 5, o Brasil vai parar mais uma vez para acompanhar a Copa do Mundo do Catar. Agora nas oitavas de final, e contando com o provável retorno de Neymar, a seleção brasileira entra em campo às 16h (de Brasília) para enfrentar a Coreia do Sul, no estádio 974. Mais cedo, às 12h (de Brasília), a atual vice-campeã Croácia duela contra o embalado time do Japão. Confira a agenda desta segunda-feira:

12h: Japão x Croácia

TV Globo, SporTV, Globoplay e Fifa+

Japão e Croácia entram em campo e abrem o dia no estádio Al Janoub. A seleção asiática surpreendeu o mundo ao classificar em primeiro do grupo E, mesmo com Espanha e Alemanha. A Croácia, por sua vez, fez uma primeira fase burocrática e passou em segundo lugar do grupo F, atrás de Marrocos.

Atuais vice-campeões, os croatas acreditam quem podem chegar novamente na final do Mundial. A equipe dos Balcãs evoluiu desde então e segue apostando no experiente Luka Modric.

A equipe japonesa mostrou, acima de tudo, resiliência e organização para surpreender as gigantes Espanha e Alemanha, vencendo ambas de virada. Será que os Samurais Azuis vão aprontar novamente?

16h: Brasil x Coreia do Sul

TV Globo, SporTV e Globoplay, Fifa+ e CazéTV

Brasil e Coreia do Sul se enfrentam às 16h (de Brasília), no estádio 974. A seleção conseguiu o primeiro lugar do grupo G mesmo perdendo na última rodada para Camarões. Já os coreanos foram zebra contra Portugal e conseguiram a classificação no grupo H já nos acréscimos.

O país deve contar com o retorno de Neymar, recuperado de lesão no tornozelo. O problema fica com as laterais: Danilo retorna de lesão, mas deve jogar na esquerda, enquanto Éder Militão ou Dani Alves concorrem por vaga na direita. Os coreanos vão apostar todas as fichas em Heung-min Son e nas descidas em velocidade para surpreenderem a equipe pentacampeã do mundo.

