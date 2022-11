Agenda da Copa: a programação dos jogos desta segunda-feira, 28

Segunda-feira, 28, é dia de seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. Fechando a segunda rodada da fase de grupos, o Brasil enfrenta a Suíça e pode garantir presença nas oitavas de forma antecipada. O mesmo pode acontecer com Portugal caso vença o Uruguai. Além disso, Camarões e Sérvia também se enfrentam pelo grupo G, e Coreia do Sul e Gana duelam no grupo H. Confira toda a programação da Copa para esta segunda-feira:

7h: Camarões x Sérvia

TV Globo, SporTV e Globoplay

Ainda em busca dos primeiros pontos na Copa do Mundo, Camarões e Sérvia se enfrentam às 07h (de Brasília), no Al Janoub Stadium. Pelo grupo G, as duas equipes foram derrotas na rodada de estreia e precisam se manter na disputa por uma vaga de acesso às oitavas. Favoritos, os sérvios devem contar com Mitrovic e Vlahovic para desbancar o sistema defensivo dos africanos.

10h: Coreia do Sul x Gana

TV Globo, SporTV e Globoplay

A Coreia do Sul surpreendeu todo mundo com seu futebol intenso, na estreia contra o Uruguai, e conseguiu um empate. Os asiáticos voltam a campo contra Gana, às 10h (de Brasília), no estádio Cidade da Educação, para colocar meio corpo nas oitavas. Os africanos foram derrotados por Portugal e podem se despedir da Copa precocemente. Por isso, o encontro vale muito pelo grupo H.

13h: Brasil x Suíça

TV Globo, SporTV, Globoplay e CazéTV

A seleção brasileira pode confirmar presença nas oitavas de final já nesta segunda-feira, às 13h (de Brasília), contra a Suíça. O encontro acontece estádio 974. As duas equipes venceram na estreia e mesmo sem Neymar, o Brasil tem tudo para conseguir mais três pontos e liderar de vez o grupo G.

16h: Portugal x Uruguai

TV Globo, SporTV e Globoplay

Clássico do futebol mundial, Portugal e Uruguai se enfrentam fecham o dia e se enfrentam às 16h (de Brasília), no Lusail Stadium. A partida marca o reencontro das equipes que disputaram as oitavas de 2018, quando a equipe celeste se deu melhor e eliminou os lusitanos. Além disso, Cristiano Ronaldo e Luis Suárez fazem o duelo de artilheiros. Quem vai levar a melhor?

