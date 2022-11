Agenda da Copa: a programação dos jogos desta segunda-feira, 21

A Copa do Mundo começou neste domingo, 20, e a vitória do Equador contra o anfitrião Catar foi apenas o pontapé inicial do torneio. Nesta segunda-feira, 21, Senegal e Holanda se enfrentam para fechar a primeira rodada do Grupo A. O English Team também entra em campo em um Grupo B que promete muito equilíbrio. Confira a agenda do dia:

10h: Inglaterra x Irã

TV Globo, SporTV e Globoplay



O English Team estreia nesta segunda-feira, às 10h (de Brasília), no estádio Internacional Khalifa, contra a seleção do Irã. Os ingleses são favoritos no grupo, mas terão um difícil desafio: furar o bloqueio persa – famoso por se defender com uma linha de seis defensores.

Apesar da qualidade, o retrospecto e a má fase da equipe de Southgate deixam dúvidas no ar. Será que o a Inglaterra vai conseguir se impor e mostrar todo esse favoritismo?

13h: Senegal x Holanda

TV Globo, SporTV, Globoplay e CazéTV



Para fechar a primeira rodada do Grupo A, a promissora seleção da Holanda encara o Senegal, às 13h, no Al Thumama Stadium. O time de van Gaal é ampla favorita para avançar de fase, mas o Senegal vai querer complicar e roubar pontos. Mesmo sem Sadio Mané, a equipe africana tem qualidade para surpreender. O time de laranja deve mandar na posse de bola e os Leões da Teranga apostar nas transições em velocidade.

16h: Estados Unidos x País de Gales

TV Globo, SporTV e Globoplay



O encontro entre Estados Unidos e País de Gales vale muito em um grupo tão equilibrado como o B. As equipes se enfrentam às 16h, no Al Rayyan Stadium. Os norte-americanos e os galeses prometem disputar ponto a ponto pela classificação do grupo, por isso, estrear com vitória diante do rival direto é de suma importância. O jogo deve ser mais aberto, com Gales contando com Bale, e os Estados Unidos esperançosos com Pulisic.

