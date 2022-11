Agenda da Copa: a programação dos jogos desta quinta-feira, 1º

A quinta-feira, 1º de dezembro, está repleta de partidas decisivas da Copa do Mundo do Catar. Em dois jogos simultâneos pelo grupo F, às 12h (de Brasília), Croácia e Bélgica entram em campo, assim como Marrocos e Canadá. Pouco mais tarde, às 16h (de Brasília), é a vez de Japão e Espanha duelarem. Pela mesma chave também jogam Costa Rica e Alemanha. À exceção da equipe canadense, todas as seleções lutam por vaga nas oitavas. Confira a programação:

12h: Croácia x Bélgica

TV Globo, Globoplay, SporTV e Fifa+

Pelo grupo F, a Croácia só precisa empatar com a Bélgica, no estádio Ahmed bin Ali, para se classificar às oitavas de final. Os belgas vivem situação mais instável. A equipe precisa superar a crise no vestiário e, também, vencer o duelo para avançar.

12h: Canadá x Marrocos

GE, Globoplay, SporTV 2 e Fifa+

A seleção do Marrocos surpreendeu o mundo ao vencer a Bélgica na última rodada. Para se classificar às oitavas, a conta é simples: precisa vencer o Canadá, no estádio Al Thumama, ou torcer pela vitória croata no outro confronto da chave. Os canadenses estão eliminados da competição.

16h: Japão x Espanha

GE, Globoplay, SporTV e Fifa+

Em partida válida pela terceira rodada do grupo E, japoneses e espanhóis duelam estádio Internacional Khalifa. A seleção europeia, líder da chave, precisa de um simples empate para garantir vaga às oitavas, enquanto a seleção asiática avança se triunfar no duelo.

16h: Costa Rica x Alemanha

TV Globo, Globoplay, SporTV 2 e Fifa+

Costarriquenhos e alemães entram em campo no estádio Al Bayt. Só a vitória importa para cada seleção sonhar com chances de classificação. Além disso, a Espanha precisa triunfar no outro jogo da chave, o que eliminaria o Japão, atual segundo colocado.

