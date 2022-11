Adversária do Brasil na Copa, Suíça perde para Gana em último teste

A seleção da Suíça, adversária do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo, não deixou boa impressão em seu último teste. Nesta quinta-feira, 17, o time europeu foi derrotado por 2 a 0 por Gana, em amistoso realizado no estádio Zayed Sports City, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.

Salisu, de cabeça, e Semeneyo, aproveitando cruzamento na área, marcaram os gols do time africano já na segunda etapa. Em um grupo complicado no Mundial, ao lado de Portugal, Uruguai e Coreia do Sul, Gana chegará com moral ao Catar.

A seleção suíça demonstrou especial fragilidade nas bolas aéreas, algo que pode ser aproveitado pelos comandados de Tite. O jogo, no entanto, não serve tanto de parâmetro, pois ambos os times fizeram diversas substituições, além de naturalmente terem tirado o pé nas divididas, às vésperas do Mundial. O meia Granit Xhaka, do Arsenal, era dúvida, mas foi escalado entre os titulares da Suíça.

No Grupo G, a Suíça estreia no próximo dia 24 contra Camarões, mesmo dia em que o Brasil encara a Sérvia. O reencontro entre suíços e brasileiros, que empataram em 1 a 1 na edição de 2018, será dia 28. Gana, por sua vez, estreia no mesmo dia 24, em um duelo que já pode ser decisivo, contra Portugal.

