A 2 dias da Copa, Catar proíbe venda de cerveja nos estádios

Cerca de 48 horas do início da Copa do Mundo de 2022, as autoridades do Catar decidiram proibir a venda de cerveja e qualquer outra bebida alcoólica dentro e ao redor dos estádios, confirmou a Fifa nesta sexta-feira, 18, depois que importantes jornais estrangeiros, como o britânico The Times e o americano New York Times, já haviam revelado a mudança.

“Seguindo as discussões entre as autoridades do país-sede e a Fifa, uma decisão foi tomada de manter o foco das vendas de bebidas alcoólicas no Fifa Fan Festival e outros locais destinados e licenciados, removendo os pontos de vendas dos perímetros de estádios”, escreveu a Fifa, que se comprometeu a manter uma “experiência agradável, respeitosa e prazerosa para todos os fãs.”

Statement on beer sales at #WorldCup stadiums 🏟️ on behalf of FIFA and Host Country 🇶🇦: pic.twitter.com/o4IEhboXks — FIFA Media (@fifamedia) November 18, 2022

Segundo a apuração, o assunto é polêmico nos bastidores e causa atritos entre o Catar e a Fifa, tendo em vista o contrato de patrocínio que a entidade tem com a cervejaria Budweiser, que gira em torno de 75 milhões de dólares (406 milhões de reais). Entretanto, o país-sede pauta sua leis na cultura muçulmana e o controle da venda de bebidas alcoólicas já era conhecido.

Após a divulgação da proibição, a Budweiser se manifestou com ironia no Twitter: “Bem, isso é estranho…”, mas deletou a publicação em sequência. Um dos únicos lugares ligado à Copa do Mundo em que a venda de bebidas alcoólicas será permitido é o Fan Festival, em que um copo com 500ml de cerveja custará 14 dólares, cerca de 75 reais.

O conflito fez lembrar o ocorrido durante a Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Neste caso, porém, após pressão da Fifa e dos patrocinadores, o país-sede acabou suspendendo a proibição de venda de álcool em estádios vigente em alguns estados.

No Catar, turistas são proibidos de desembarcar com bebidas alcoólicas na bagagem e a venda só é liberada para estrangeiros em hotéis e bares licenciados, a preços altíssimos.

