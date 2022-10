Vítor Pereira e Dorival Júnior reclamam da arbitragem após empate

Atualizado em 13 out 2022, 01h13 - Publicado em 13 out 2022, 01h12

O volante João Gomes foi o grande assunto da entrevista dos treinadores depois do empate em 0 a 0 entre Corinthians e Flamengo no jogo de ida da final da Copa do Brasil de 2022 nesta quarta-feira, 12, na Neo Química Arena, em São Paulo. Enquanto o rubro-negro Dorival Júnior discordou do cartão amarelo que tirou seu jogador, suspenso, da final no Maracanã, dia 19, o alvinegro Vítor Pereira considerou que Gomes deveria ter sido expulso na partida.

O próprio João Gomes reclamou muito do lance na primeira etapa, uma falta em Fagner, em suas redes sociais. “Horrível, sem critério, tendencioso e fraco. Só deu cartão porque caiu na pressão, isso monstra que não tá preparado pra apitar uma final desse tipo. Impressionante a incompetência e a irresponsabilidade de tirar um jogador da final.”

Dorival Júnior adotou tom mais ameno, mas disse que o árbitro Bráulio da Silva Machado “sabe que errou”. “Vou respeitar a opinião do João. Acho que o árbitro foi rigoroso demais, mataram um contra-ataque nosso e não resultou em cartão. Falar de arbitragem é complicado porque um dia você é favorecido, outro dia não. Infelizmente nós perdemos um jogador que é muito importante no nosso posicionamento. Ele sabe que ele errou porque todo mundo ali reagiu de uma maneira e quando isso acontece é porque houve o erro, infelizmente não tem como voltar atrás”.

Horrível, sem critério, tendencioso e fraco. Só deu cartão porque caiu na pressão, isso monstra que não tá preparado pra apitar uma final desse tipo. Impressionante a incompetência e a inresponsabilidade de tirar um jogador da final. https://t.co/1h79nFT1SQ — João Gomes (@GomesOficial08) October 13, 2022

Vítor Pereira, por sua vez, foi mais incisivo em suas reclamações e citou outro lance com João Gomes, uma falta na segunda etapa que não foi punida com segundo cartão amarelo, pouco antes de Dorival Júnior tirar o meio-campista. O português também protestou de lance em que a bola bateu no braço de Léo Pereira na área, mas a arbitragem não considerou pênalti.

“Não costumo falar de arbitragem, mas não consigo entender como o árbitro não conseguiu ver o segundo amarelo claríssimo do João Gomes. O Dorival viu, tanto que tirou o jogador logo depois”, esbravejou. “Depois o VAR não conseguiu ver que a bola bate no braço e nem sequer chamar para análise. Para mim foi pênalti claro.”

O treinador também explicou as saídas de Roger Guedes e Renato Augusto, que deixaram o gramado contrariados. “Eram os que estavam correndo menos, sem capacidade de pressão. Por muito que gosto do Renato e por muito que gosto do Róger Guedes, gosto mais do Corinthians”, disse. Na zona mista, Guedes minimizou o episódio. “Eu não gosto de sair, me considero um jogador decisivo e poderia ter ajudado. Mas não tem polêmica nenhuma. As câmeras gostam de vir em mim, mas ninguém gosta de sair.”

O jogo de volta acontece dia 19, no Maracanã. Em caso de nova igualdade, o título será decidido nos pênaltis.

