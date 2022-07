Vice do Flamengo ironiza Atlético-MG por denúncias: ‘Comédia galinácea’

Vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunshee, ironizou as recentes denúncias formalizadas pelo Atlético-MG solicitando medidas mais combativas de segurança depois de ameaças de organizadas do clube carioca à torcedores e jogadores atleticanos. Nas redes sociais, em resposta a uma publicação do jornalista André Rizek, que criticava a repercussão dada pelo Galo ao termo “inferno”, o dirigente respondeu usando a expressão: “comédia galinácea”.

“O advogado que atuou nesse caso, que vou preservar o nome porque não sei se ele autorizaria, não sabia se ria ou se defendia. Tal a comédia galinácea. Eu, como procurador geral do Flamengo, por mais que ache graça, tenho o dever pedir paz e que sejam bem recebidos. Será uma festa bonita”, disse Dunshee.

“Aliás, a notícia de infração foi arquivada por falta de tipicidade. Mais ou menos por falta de técnica jurídica da acusação”, completou.

O apresentador do SporTV defendeu o atacante Gabigol de ter incitado a violência pelas declarações dadas logo ao fim do confronto quando disse que no Maracanã os atleticanos “vão conhecer o que é pressão e o que é inferno”.

Ele amenizou dizendo ser inacreditável a repercussão e se tratar de um desperdício de tempo discutir o peso das falas do jogador.

O Galo enviou no último dia 28 de junho um ofício à CBF (Confederação Brasileira de Futebol), ao Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, ao Ministério Público e ao Flamengo pedindo reforço na segurança de jogadores, comissão técnica e dos torcedores atleticanos que estarão no Rio de Janeiro para a partida no Maracanã, no próximo dia 13 de julho.

Este foi o segundo documento enviado pelo Atlético-MG sobre um possível caráter violento da partida de volta. Isso porque pela frase de Gabigol, o Galo enviou uma notificação de infração ao STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva).

Intimado a se manifestar, o Rubro-Negro explicou que o teor da entrevista do jogador foi direcionado apenas para o jogo em campo. Não há indicativos de punição ao caso.

O jogo de ida, no Mineirão, em Belo Horizonte, no último dia 22, foi vencido pelos mineiros por 2 a 1 e marcado por intensas provocações nos bastidores.

