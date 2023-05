VAR do Fla-Flu diz que pisão de Gabigol em Ganso ‘não foi intencional’

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou os aúdios entre a cabine do Árbitro Assistente de Vídeo (VAR) e o árbitro de campo, Anderson Daronco, no empate em 0 a 0 entre Fluminense e Flamengo pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. No lance de maior polêmica, envolvendo um suposto pisão de Gabigol em Ganso, o VAR entendeu que o contato não foi intencional e que, por isso, o camisa 10 do Flamengo não devia ser expulso.

No lance, que ocorreu aos 18 minutos do segundo tempo, Gabigol fez falta ao empurrar Ganso. O camisa 10 tricolor reclamou de um pisão proposital do jogador rubro-negro, mas como o VAR não recomendou a revisão para uma punição com cartão vermelho, prevaleceu a decisão de campo.

O árbitro assistente do VAR, Fabricio Porfirio de Moura, diz que na perna ambos os jogadores vão no mesmo espaço para pousar. “A perna do jogador atingida, ela vai e segue bem onde o jogador vai pousar a perna”, sinaliza Fabricio.

Na sequência, Daiane Caroline Muniz dos Santos, a árbitra de vídeo, reitera a análise para Daronco.

“Sim, exatamente. Tem o pisão do jogador do Flamengo, porém ele está tentando retirar a perna, e a perna do jogador do Fluminense está exatamente onde o jogador do Flamengo vai estacionar o pé, ok? Não é intencional esse pisão, ok? Daronco, o lance já está checado. Existe o pisão, porém não é uma ação que ele quis fazer, não é uma ação deliberada, tá bom? E quando acontece o contato, ele tira a força também, tá?”, afirma.

Continua após a publicidade

Outro áudio da partida divulgado pela CBF foi a respeito do lance da expulsão de Felipe Melo em Gabigol no início do segundo tempo. No lance, o defensor tricolor, sendo o último homem da defesa, faz falta no rival, que arrancava rumo ao gol.

“Amarelo para mim, Daiane. Não é para lá, é para lá. (…) Para mim, ele recebe a bola aqui, indo para lá”, diz Daronco.

O VAR entra em ação e chama Daronco para revisão e um possível cartão vermelho.

“A falta aconteceu. A falta é clara. (…) O único defensor está atrás da linha da bola, ele não tem chances de disputar essa bola com o atacante. No momento da falta, o atacante vai sair cara a cara com o goleiro, ok? Recomendo revisão para possível cartão vermelho”, diz Daiane. Em seguida, Daronco retira o cartão amarelo e aplica o vermelho à Felipe Melo.