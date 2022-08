Vale o ano: o que restará ao Corinthians em caso de nova eliminação

Corinthians e Atlético Goianiense jogam nesta quarta-feira, 17, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. Pressionado pela eliminação na Libertadores e pela derrota para o Palmeiras no último sábado, 13, pelo Brasileirão, o Timão precisa reverter uma desvantagem de 2 a 0 sofrida na primeira partida em Goiânia para alcançar as semifinais.

Eliminado na semifinal do Campeonato Paulista, nas quartas de final da Libertadores e a nove pontos do líder do Campeonato Brasileiro, a chance mais real de um título corintiano segue na Copa do Brasil. Até por isso, uma eliminação faz com que reste apenas uma temporada pouco produtiva, que deve se resumir à luta por vaga na Libertadores de 2023.

Assim, buscar a virada contra o time goiano tem o peso de “fazer valer” o ano repleto de gastos com a montagem do elenco, tendo em vista a premiação garantida de 8 milhões de reais para o semifinalista e a possibilidade de receber mais 60 milhões de reais em caso de título.

Sem vencer há quatro jogos, o time de Vítor Pereira vive uma das piores fases no ano. No entanto, jogar em casa, onde perdeu apenas três vezes na temporada, é um dos trunfos da equipe. Esperanças também ficam depositadas em Yuri Alberto, contratação badalada que ainda não balançou as redes. O atacante que chegou por empréstimo do Zenit, da Rússia, não marcou em oito jogos pelo Corinthians. A primeira partida de destaque do jogador pode ser um ponto positivo para o Timão.

Caso o Corinthians caia para o Atlético Goianiense, restarão 16 partidas até o final da temporada, todas pelo Brasileirão. Tendo em vista que a competição nacional tem fim marcado para dia 13 de novembro, o time de Vítor Pereira pode ter uma média maior do que cinco dias de descanso a cada jogo. Do início da temporada (25 de janeiro) até o último compromisso (13 de agosto), o Timão entrou em campo, em média, uma vez a cada 94 horas – menos de 4 dias.

O maior tempo de folga ao menos pode ser uma “luz no fim do túnel” no Campeonato Brasileiro. Por outro lado, são nove pontos do líder Palmeiras, que, apesar de estar também disputando a Libertadores, não tem apresentado muitas inconsistências. Além da distância, o rendimento do Corinthians vem sendo inferior comparado ao dos outros clubes que sonham com a ponta, como Flamengo e Fluminense.

Ainda assim, a eliminação não seria algo imprevisto no planejamento corintiano para 2022. De acordo com o orçamento feito em dezembro do último ano, a projeção do Corinthians não contava com títulos, mas sim com as oitavas da Libertadores e da Copa do Brasil, a semifinal do Paulista e um modesto 7º lugar no Brasileiro.

