Tropeço e vaias na Copa do Brasil mantêm clima tenso no São Paulo

O São Paulo não saiu do empate em 0 a 0 com o Ituano, na última terça-feira, 11, no Morumbi, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A quatro dias da estreia do clube no Brasileirão, o Tricolor agora precisa manter foco máximo no jogo de volta do torneio, que acontece dia 25, em Itu, interior de São Paulo.

Ao fim do jogo, a torcida que compareceu ao Morumbi vaiou a atuação do time, que vem de recente eliminação nas quartas de final do Campeonato Paulista, diante do Água Santa. Em entrevista coletiva, Rogério Ceni explicou suas escolhas na escalação inicial e durante o jogo, em que o Tricolor jamais conseguiu emplacar.

O treinador explicou por que deixou o atacante Luciano na reserva. “Jogando no sistema com linha de cinco, precisamos de dois jogadores mais próximos da área, e isso sai um pouco da característica do Luciano. Vou usá-lo na posição que ele gosta de jogar: fazendo dupla de ataque quando tiver essa possibilidade. É um jogador que gosto bastante, mas com este sistema é mais difícil, prefiro dois jogadores que estejam mais presentes dentro da área. Mas conto com ele, é um jogador de característica única e terão jogos em que ele será importante.”

Durante a partida, o São Paulo, que havia aliviado a turbulência ao bater o Tigre, na Argentina, na última semana pela Sul-Americana, finalizou apenas duas vezes na direção do gol, apesar de 67% da posse da bola. Em contrapartida, o Ituano não aproveitou contra-ataques e também só exigiu uma defesa de Rafael.

Bastante criticado entre a torcida pela gestão de grupo e utilização de jogadores, Rogério Ceni teve de responder sobre a ausência de Luan e Marcos Paulo. Sobre o volante formado em Cotia, o treinador citou questões contratuais. “Da minha parte, a gente gostaria que ele renovasse com o São Paulo. Penso em preservar a relação com o clube, mas não é uma ordem da direção. Quer ficar? Vai ficar, vai ter oportunidades. É esperar. Parece que tem uma resposta para dar agora. Quem sabe consigam entrar em acordo. É uma decisão minha e temos outros jogadores na função.”

Acerca do atacante emprestado ao São Paulo, com quem Rogério Ceni teve dura discussão nas últimas semanas depois de uma postagem feita por Marcos Paulo, o treinador tratou de botar panos quentes. “O clima é bom. A única anormalidade é a postagem dele na internet, fora disso, não tem nada de anormal. Converso sempre com educação e respeito. Trabalho todos os dias com ele e não tenho problemas, é um bom menino e até entrou no último jogo. Entendo quando o jogador fica chateado e podemos conversar, mas se expressar na internet é a única anormalidade que existe. É um assunto encerrado, não tem absolutamente nenhum atrito.”

O São Paulo tem oito vitórias, quatro empates e três derrotas na temporada. Eliminado nas quartas do Paulistão, o Tricolor tem a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil como sonhos mais reais de título. Enquanto isso, a equipe estreia no Campeonato Brasileiro contra o Botafogo, no próximo sábado, 15, no Rio de Janeiro.