Terceira derrota expõe risco: o Flamengo pode esperar tanto por Jesus?

O Flamengo perdeu mais uma, desta vez por 2 a 0 para o Maringá, pela ida da fase de grupos da Copa do Brasil, na última quinta-feira, 13. O revés no Paraná foi o terceiro consecutivo do Rubro-Negro, que demitiu Vítor Pereira após o vice-campeonato carioca. Sonhando com o retorno de Jorge Jesus, a fase flamenguista é delicada e esperar até o fim do contrato do português com o Fenerbahçe pode ser um grande risco para a temporada.

Caso a opção seja manter o treinador interino Mário Jorge até JJ ficar livre no mercado, o Flamengo ainda terá 12 jogos a fazer. Entre esses confrontos, estão a volta da Copa do Brasil, rodadas iniciais do Brasileirão e mais três duelos da Libertadores. Assim, um desempenho ruim poderia representar o fim das pretensões do atual campeão da América.

Contra o Maringá, o Flamengo não teve sequer uma grande chance clara de gol. Por outro lado, sofreu com o volume de jogo do rival, que além de ter balançado a rede duas vezes, poderia ter ampliado ainda mais o marcador, especialmente pelo rendimento no início da partida.

Questionado após a partida sobre o novo treinador, o interino Mário Jorge despistou. “A expectativa é trabalhar jogo a jogo. A chegada do novo treinador é a cargo da direção, não tenho como opinar sobre. Vamos tentar entregar nosso máximo, condições de treinamento, de trabalho, para que eles voltem a evoluir.”

Esta foi a terceira derrota consecutiva do Rubro-Negro, que já havia perdido para o Aucas, estreante na Libertadores, e Fluminense, com direito a goleada na final do Carioca. Desse modo, a diretoria enxerga Jorge Jesus como a principal solução. No entanto, o português deseja cumprir seu contrato na Turquia e estaria disponível na Gávea apenas em junho.

Extremamente vitorioso em sua passagem de 2019 e 2020, em que conquistou cinco títulos, Jorge Jesus é o desejo de flamenguistas a cada má fase. Esperar pelo Mister, no entanto, pode ser arriscar e botar a temporada a perder. Será que vale a pena?